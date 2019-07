Danone : les prévisions de résultats d'Oddo

23/07/2019 | 10:01

Le 2ème trimestre devrait être le dernier trimestre de faible croissance et une bonne surprise est possible sur la marge opérationnelle estime Oddo dans son analyse du jour. Avant cette publication, le bureau d'études confirme son conseil à l'achat et son objectif de 88 E.



' Le bureau d'analyses souligne que la décote est toujours proche de 20% malgré la belle performance en YTD. Le 2ème trimestre est attendu à 1.6% contre un consensus à 2.2%. La publication sera probablement entre les deux '.



' La marge opérationnelle est attendu à +31 pb au 1er semestre. La guidance 2019 devrait être réitérée et implique un 2ème semestre à 4%/ 5% en lfl ' rajoute Oddo.



