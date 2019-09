Danone : les prévisions de résultats d'Oddo

26/09/2019 | 10:17

Oddo confirme son conseil à l'achat et son objectif de 88 E. Le bureau d'analyses table sur 4.2% au 3ème trimestre avec +0.9% en volumes et +3.3% d'effet mix prix.



Oddo anticipe une croissance organique de 9% en Nutrition spécialisée dont 10% en lait infantile avec +30% en Chine.



Sur le Waters, Oddo a ajusté sa prévision à +1% au 3ème trimestre (contre +2.8%e auparavant) et sur EDP, les analystes tablent sur +2.8% (contre +3%e auparavant). ' Notre prévision de croissance organique sur 2019 reste inchangée à +2.9% '.



' Nous relevons de +1.6% et de +2% notre prévision de BPA sur 2019 et 2020 essentiellement grâce à un abaissement du taux d'IS. Nos prévisions opérationnelles restent au global inchangées avec une croissance organique de 2.9% et 4.2% sur 2019 et 2020 et une marge opérationnelle courant de respectivement 15.2% et 16% ' rajoute Oddo.



Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.