Correction: AVEC « WEACTFORWATER », DANONE ADOPTE UN BUSINESS MODEL INEDIT POUR SES MARQUES D'EAU

Communiqué de presse – Paris, le 5 mars 2020

AVEC « WEACTFORWATER », DANONE ADOPTE UN BUSINESS MODEL INEDIT POUR SES MARQUES D'EAU

Le collectif des marques d’eau de Danone (dont evian, Volvic, AQUA et Bonafont) marque une étape importante pour répondre aux défis liés à l’eau au niveau mondial.

Afin d’apporter une hydratation saine et un accès à l’eau au plus grand nombre à travers le monde de manière responsable, les marques d’eau iconiques de Danone comme evian, Volvic, AQUA ou Bonafont s’associent pour lancer « WeActForWater » : une série de mesures urgentes, d’objectifs ambitieux et de nouveaux investissements1, afin de relever les défis de l’emballage responsable, du climat, de la préservation des aquifères et de l’accès à l’eau.

Grâce aux objectifs ambitieux de ses marques, le collectif « WeActForWater » permettra à Danone de continuer à bâtir des marques réellement activistes face aux défis de la préservation et de l’accès à l’eau partout dans le monde. Parmi ces objectifs :

La réduction de moitié de l’usage de plastique vierge au sein des marques d’eau qui atteindra ainsi, en 2025, 50 % de PET recyclé (rPET) au niveau mondial et 100 % en Europe ;

L’accélération de la trajectoire vers la neutralité carbone en Europe d’ici 2025, evian et Volvic atteindront la neutralité dès cette année ;

L’assurance que pour chaque litre d’eau d’une marque de Danone vendu dans le monde sera associé à un litre d’eau rendu accessible aux populations des pays émergents grâce à la création d’un fonds pour favoriser l’accès à l’eau à plus de 50 millions de personnes d’ici 2030 ;

Le renforcement de la préservation des aquifères et des zones humides partout dans le monde ;

L’ambition de la certification B CorpTM au niveau mondial pour l’ensemble du collectif des marques d’eau d’ici à 2022.

Emmanuel Faber, Président-Directeur général de Danone, a déclaré : « L’eau est l’une des ressources naturelles les plus précieuses sur Terre, et sera un enjeu critique pour l’humanité pour la décennie qui s’ouvre. L’ambition et les actions portées aujourd’hui par notre collectif de marques ‘WeActForWater’ sont déterminantes pour leur action concrète en faveur du climat, de la préservation naturelle des ressources en eau et de l’accès à l’eau ; elles permettront d’engager avec leurs consommateurs et leurs parties prenantes des conversations importantes sur le rôle fondamental de l'eau. Au travers de cette approche pionnière et engagée, il s’agit aussi de répondre à des attentes urgentes, de création de valeur durable et partagée ».

Henri Bruxelles, Directeur général Eaux de Danone ajoute : « L’eau est notre ressource la plus précieuse et la manière la plus saine de s’hydrater sur terre. Nous souhaitons permettre à chacun d’y avoir accès tout en garantissant la préservation des ressources naturelles pour les générations à venir. Nous voulons agir aujourd’hui pour apporter une réponse aux défis de demain. WeActForWater s’inscrit dans cette logique d’objectifs ambitieux à moyen terme et d’actions immédiates. Ensemble, avec notre écosystème et l’ensemble de nos parties prenantes, nous sommes déterminés à agir pour l’eau ».

Martha Rojas Urrego, Secrétaire générale de la convention Ramsar relative aux zones humides complète : « S eulement 3 % de l’eau disponible sur notre planète est douce. La plus grande majorité de celle-ci se trouve dans des zones humides qui englobent les lacs, les rivières et les aquifères. Pourtant, ces zones humides ont reculé de 35 % depuis 1970 et elles disparaissent trois fois plus rapidement que les forêts. Agir pour la préservation et la restauration des écosystèmes d’eau douce est la seule manière de garantir un futur avec de l’eau pour chacun. La convention de Ramsar relative aux zones humides salue Danone à l’occasion du lancement de WeActForWater et ses efforts entrepris pour conserver les zones humides, aquifères et la biodiversité autour du monde ».

Andrew Morlet, Directeur général de la fondation Ellen MacArthur conclut : « l’impact du changement climatique, de la perte de biodiversité et de l’augmentation de la pollution demande une réponse ambitieuse et les entreprises ont un rôle clé à jouer. En adoptant une approche systémique des enjeux, WeActForWater de Danone met l’économie circulaire au cœur de son action. La définition d’une trajectoire vers la neutralité carbone et l’accélération de l’usage de matériaux recyclés deviendront un cas d’usage de la transition vers une économie circulaire. Nos sommes heureux de voir Danone prendre le leadership en cherchant à faire évoluer son business model en ce sens ».

************************************************************************************************

- Plus de détail sur « WeActForWater » -

Investir dans l’économie circulaire de nos emballages, maintenir les bouteilles dans le circuit et éviter qu’elles se retrouvent dans la nature

Nos emballages jouent un rôle fondamental dans la préservation de la qualité nutritionnelle de nos produits et ils doivent être distribués de manière responsable.

Les marques d’eau de Danone accélèrent la transformation de leurs emballages pour proposer des alternatives au plastique et aux matériaux à usage unique, en : développant davantage de solutions de réutilisation des emballages qui peuvent être remplis plusieurs fois avant recyclage. Plus de la moitié des volumes vendus par les marques d’eau de Danone sont aujourd’hui dans des formats réutilisables (comme dans des bonbonnes de plusieurs litres en Indonésie, au Mexique ou en Turquie) et l’ambition est d’accélérer leur déploiement dans les pays occidentaux ; Proposant des emballages alternatifs ; Investissant dans des technologies de recyclage avancées comme Loop (TerraCycle) ; Coconstruisant des systèmes de collecte plus efficients dans les pays où nous opérons en relation avec les pouvoirs publics et les industriels et pour s’assurer que l’ensemble des bouteilles soient réutilisées.

Objectifs pour 2025 : diminuer de moitié l’usage du PET vierge ; atteindre un usage de 50 % de PET recyclé (rPET) au niveau mondial et 100 % en Europe. Par ailleurs, au niveau mondial evian sera distribuée dans des bouteilles 100 % recyclées (rPET) ; atteindre un niveau de recyclabilité de 100 % pour les marques d’eau (contre 88 % aujourd’hui) ; pour la marque AQUA en Indonésie : collecter davantage de plastique qu’elle n’en utilise.

Actions engagées en 2020 : les marques evian et Volvic proposeront des emballages 100 % recyclés (rPET) : Volvic sur l’ensemble de sa gamme en Allemagne, evian et Volvic sur l’ensemble des petits formats en France, et sur l’ensemble des formats evian à emporter au Royaume-Uni ; Lancement de nouveaux formats XXL (plus de 5 L) qui permettent de réduire l’usage de plastique entre 20 et 40 % par litre et fabriqués à partir de PET 100 % recyclé ; Le recyclage de plus de 12 000 tonnes de bouteilles plastiques par an par la marque AQUA.



Accélération de la réduction des émissions et progression vers l’objectif de neutralité carbone

Objectifs 2025 et 2030 : Les marques d’eau de Danone visent la neutralité carbone en Europe d’ici à 2025.

Actions engagées en 2020 : evian et Volvic atteindront la neutralité carbone sur l’ensemble de leur chaine de valeur en réduisant les émissions de gaz à effet de serre et en investissant dans des projets de protection et de restauration des écosystèmes naturels. 2









Associer chaque litre d’eau vendu dans le monde à un litre d’eau rendu accessible aux populations qui en ont le plus besoin en Asie, Afrique et Amérique du sud pour favoriser l’accès à l’eau à plus de 50 millions de personnes

Danone va déployer un nouveau fonds d'accélération de l'accès à l'eau (W2AF - Water Access Acceleration Fund), en collaboration avec le gestionnaire d’actifs Incofin Investment Management ;

Ce nouveau véhicule ambitionne de lever 50 millions d’euros dont 10 millions financés par Danone pour permettre le lancement du fonds ;

Objectifs pour 2030 : permettre un accès à l’eau à plus de 50 millions de personnes en s’appuyant sur l’expérience acquise par Danone Communities 3 au cours des 12 dernières années, en plus d’autres initiatives portées par Danone ; pour chaque litre d’eau vendu, donner un litre d’eau aux personnes qui en ont le plus besoin.

Actions engagées en 2020 : Dès cette année, Volvic garantira un litre d’eau pour chaque litre d’eau nature vendu.



Renforcer la protection des aquifères et la préservation des zones humides partout dans le monde

En s’appuyant sur un réseau interne d’hydrogéologues, Danone investit de manière continue dans des solutions de protection de la nature adaptées au niveau local, en travaillant avec d’autres (comme par exemple les fermiers, les communautés, les autorités locales et la Convention Ramsar depuis 1998), pour la préservation des ressources en eau. L’ensemble de ces travaux vise également à favoriser la biodiversité, l’amélioration de la vie, la séquestration du carbone dans le sol et une gestion plus durable des ressources en eau.

Objectifs 2025/2030 : déploiement de notre programme de préservation « stewardship » de l’eau dans 25 aquifères d’ici à 2025 et 46 d’ici à 2030

Actions engagées en 2020 : Les marques d’eau de Danone renforceront leurs programmes de préservation des 70 aquifères dans lesquels elles opèrent.



L’ambition de la certification B Corp TM au niveau mondial pour l’ensemble des marques d’eau d’ici 2022

Le collectif des marques d’eau de Danone vise à être certifiées B Corp TM sur l’ensemble de ses activités d’ici à 2022, s’inscrivant ainsi dans le mouvement mondial en faveur d’une économie plus durable et plus inclusive 4

sur l’ensemble de ses activités d’ici à 2022, s’inscrivant ainsi dans le mouvement mondial en faveur d’une économie plus durable et plus inclusive A l’heure actuelle, le collectif des marques d’eau de Danone (intégrant AQUA, la plus grande entreprise certifiée B CorpTM en Asie5) comprend cinq entités certifiées B CorpTM, couvrant ainsi plus d’un tiers de leur chiffre d’affaires .

-FIN-

A propos de Danone (www.danone.com)

Avec pour mission d'apporter la santé par l'alimentation au plus grand nombre, Danone est l'un des leaders mondiaux dans le secteur alimentaire et se développe sur des catégories de produits tournées vers la santé et en forte croissance, à travers ses 3 métiers : les Produits Laitiers et d'Origine Végétale, les Eaux et la Nutrition Spécialisée. Danone vise à inspirer des habitudes alimentaires et de consommation plus saines et plus durables, en ligne avec sa vision ‘One Planet. One Health’, qui reflète la conviction que la santé des hommes et celle de la planète sont étroitement liées. Pour accélérer la révolution de l’alimentation et créer de la valeur durable et rentable sur le long terme pour toutes ses parties prenantes, Danone a défini neuf Objectifs 2030, alignés sur les Objectifs de développement durable définis par les Nations Unies pour 2030. Danone s'engage à agir de manière efficace, responsable et inclusive, comme en témoigne son ambition de devenir l'une des premières multinationales certifiées B CorpTM.

Présente dans plus de 120 pays et comptant plus de 100 000 salariés, Danone a réalisé un chiffre d'affaires de 25,3 milliards d'euros en 2019. Le portefeuille de Danone est constitué de marques internationales (notamment Actimel, Activia, Alpro, Aptamil, Danette, Danio, Danonino, evian, Nutricia, Nutrilon, Volvic) ainsi que de marques locales et régionales fortes (comme AQUA, Blédina, Bonafont, Cow & Gate, Horizon, Mizone, Oikos, Prostokvashino, Silk, Vega).

Pionnier dans la lutte contre le changement climatique, Danone est déterminée à placer le climat encore plus au cœur de son modèle de croissance, associant ainsi la puissance de ses marques à l’action de tous ceux qui se battent pour la protection du climat et de la nature. Danone est l'une des six entreprises au monde à avoir obtenu la note "triple A" du CDP en reconnaissance de ses efforts environnementaux pour lutter contre le changement climatique, combattre la déforestation et protéger les cycles de l'eau.

Cotée sur Euronext Paris et sur le marché OTCQX via un programme d'ADR (American Depositary Receipt), Danone est classée dans les principaux indices de développement durable : le Dow Jones Sustainability Index, Vigeo Eiris, Sustainalytics, l'Ethibel Sustainability index, MSCI Global Sustainability, MSCI Global SRI indexes, FTSE4Good et Bloomberg Gender Equality Index.







1 Ces investissements font partie du plan d’accélération pour le climat récemment annoncé

2 evian a atteint la neutralité carbone aux Etats-Unis, au Canada et sur le site d’embouteillage en France en 2017. Par ailleurs, evian a également atteinte la neutralité en Allemagne et en Suisse en 2019.

3 Danone Communities est un fonds de capital-risque qui accompagne les jeunes entreprises de l’économie sociale et solidaires dans leur problématique d’amélioration de l’accès à l’eau et de lutte contre la malnutrition

4Les entreprises certifiées B Corp vise à équilibrer la recherche de profits et leurs impacst sur les collaborateurs, leurs fournisseurs, la planète et la société.

5 Les entités certifiées B Corp du pôle Eaux sont : Danone Waters America (USA et Canada); Danone Waters Spain; Danone Waters Germany; Aguas Danone Argentina; Aqua (Indonesie)













Pièce jointe