DANONE : Danone lance son premier plan d'actionnariat salarié mondial

Communiqué de presse – Paris, 3 juin 2019

Danone lance son premier plan d’actionnariat salarié mondial

Danone annonce aujourd’hui le lancement de son premier plan d’actionnariat salarié mondial.

A partir du 7 juin 2019, les salariés de Danone dans huit pays auront la possibilité de souscrire à des actions nouvelles de Danone. En incluant les salariés français qui bénéficient déjà d’un plan d’épargne entreprise, cela représente 50% des salariés de Danone dans le monde.

Le lancement de ce nouveau plan d’actionnariat salarié fait partie de « Une Personne, Une Voix, Une Action », un programme d’engagement des salariés et un modèle de gouvernance inédits. Lancé par Danone en 2018, ce programme donne à chacun de ses 100 000 salariés le pouvoir de s’approprier l’agenda stratégique de l’entreprise, de contribuer activement à la mise en œuvre des objectifs stratégiques de Danone et de promouvoir un état d’esprit de co-actionnaire.

Principales modalités du plan d’actionnariat salarié

L’offre d’actions, autorisée par les actionnaires de Danone lors de l’Assemblée Générale du 25 avril 2019, est proposée à tous les salariés éligibles en Chine continentale et à Hong Kong, en Espagne, en Indonésie, au Mexique, aux Pays-Bas, en Pologne, à Singapour et au Royaume-Uni, sous réserve de l’obtention des autorisations nécessaires auprès des autorités locales.

Le prix de souscription est de 56,65 euros, soit 80 % de la moyenne des cours d’ouverture de l’action Danone sur le marché Euronext Paris durant les vingt jours de Bourse précédant le 3 juin 2019.

La période de souscription est prévue du 7 juin au 24 juin 2019 et le règlement-livraison devrait intervenir dans les semaines suivantes, sous réserve des autorisations réglementaires. L’opération portera sur un nombre maximum de 800 000 actions.

Les participants au plan d’actionnariat salarié devront conserver les actions souscrites durant une période de cinq ans, sauf survenance d’un cas de déblocage anticipé.

La demande d’admission à la cote sur le marché Euronext Paris des actions Danone émises dans le cadre de l’opération sera effectuée dès que possible après la réalisation de l’augmentation de capital. Les actions nouvelles seront admises sur la même ligne de cotation que les actions existantes (code ISIN : FR0000120644) et leur seront entièrement assimilées dès leur admission aux négociations.



Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation pour la souscription d’actions Danone. L’offre d’actions Danone réservée aux salariés sera mise en place dans les seuls pays où une telle offre a fait l’objet d’un enregistrement auprès des autorités locales compétentes et/ou à la suite de l’approbation d’un prospectus par les autorités locales compétentes, ou en considération d’une exemption à l’obligation d’établir un prospectus ou de procéder à un enregistrement d’une offre. Plus généralement, l’offre sera uniquement réalisée dans les pays où toutes les procédures d’enregistrements et/ou les notifications requises auront été effectuées et les autorisations obtenues. Le présent communiqué n’est pas destiné, et des copies de celui-ci ne devraient donc pas être envoyées, aux pays dans lesquels un tel prospectus n’aurait pas été approuvé ou une telle exemption ne serait pas disponible ou dans lesquels toutes les procédures d’enregistrements et/ou de notifications requises n’auraient pas encore été effectuées ou les autorisations n’auraient pas été obtenues.

