DANONE : Nomination au Comité Exécutif de Danone : Nigyar MAKHMUDOVA devient Directrice Générale Croissance & Innovation

Communiqué de presse – Paris, 20 août 2019

Nomination au Comité Exécutif de Danone : Nigyar MAKHMUDOVA devient

Directrice Générale Croissance & Innovation

Danone annonce aujourd’hui la nomination de Nigyar MAKHMUDOVA en tant que Directrice Générale Croissance & Innovation. A ce poste, elle sera responsable au niveau global des fonctions Marketing, Innovation, R&D, Digital et Ventes. Rattachée directement à Emmanuel Faber, Président-directeur général, elle devient membre du Comité Exécutif de Danone à compter de ce jour.

« Nous sommes très heureux d’accueillir Nigyar au sein de Danone. Elle bénéficie d’une riche expérience à l’international en développement de marques, d’activités et de talents » a déclaré Emmanuel Faber. « Son style managérial inclusif et son expertise en construction de marques engagées seront pour nous de véritables atouts afin de continuer à innover sans cesse et explorer les nouvelles technologies et de nouveaux business models, pour mettre en œuvre la vision ‘One Planet. One Health’ de Danone. Je suis également très fier de diriger un Comité Exécutif avec des expertises et des parcours professionnels et culturels si variés, une force pour le succès de notre entreprise. »

Née en Azerbaïdjan et avec plus de 25 ans d’expérience internationale dans l’industrie pharmaceutique et la grande consommation, Nigyar a passé les 21 dernières années chez Mars Incorporated, dont 10 ans au sein du Comité Exécutif de la division Produits pour animaux de compagnie. Avant de devenir Directrice Générale de la division Alimentation pour animaux de compagnie chez Mars - un business représentant plus de 10 milliards de dollars U.S. de chiffre d’affaires, présent dans plus de 100 marchés et avec plus de 80 usines, 15 000 employés et un large portefeuille de marques connues à travers le monde - elle était Directrice Régionale Europe, Russie et Afrique du Sud. Elle a également occupé le poste de Directrice Marketing monde pour les activités de produits pour animaux de compagnie, fonction dont elle a établi les fondements au sein de l’entreprise, tout en accélérant l’innovation et en lançant la transformation digitale.

« Je suis très heureuse de rejoindre Danone a un moment important, alors que l'entreprise continue d'accélérer sa croissance grâce à son excellence dans l’exécution et l'innovation, afin d’atteindre ses objectifs 2030 sous l’impulsion d'Emmanuel Faber » a déclaré Nigyar Makhmudova. « J'admire depuis longtemps Danone pour sa vision audacieuse, sa culture novatrice, son portefeuille de marques emblématiques et son rayonnement international. Je me réjouis de travailler avec les équipes de Danone à travers le monde pour renforcer encore ses performances et assurer un avenir durable ».

Plus d'informations sur Nigyar Makhmudova

Nigyar Makhmudova est administrateur non exécutif de Jungbunzlauer, l'un des principaux producteurs mondiaux d'ingrédients biodégradables d'origine naturelle. Elle a étudié le commerce à la Nottingham Business School (Royaume-Uni) et la biologie moléculaire à l'Université d'État de Moscou (Russie). Née en Azerbaïdjan, Nigyar a vécu et travaillé dans 5 pays à travers 3 continents ; elle apportera une diversité culturelle et une nouvelle perspective au sein du Comité Exécutif de Danone.

