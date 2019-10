DANONE : Poursuite de l'accélération de la croissance

Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2019

Communiqué de presse – Paris, le 18 octobre 2019

Poursuite de l’accélération de la croissance

Chiffre d’affaires consolidé du 3 ème trimestre en hausse de +3,7% en données publiées à 6 418 millions d’euros

au T3 Très forte croissance de la Nutrition Spécialisée, baisse des Eaux liée à une météo moins favorable en Europe

Objectifs 2019 précisés : croissance du chiffre d’affaires en données comparables entre +2,5% et +3,0%, et marge opérationnelle courante confirmée à >15%

Commentaire d’Emmanuel Faber, Président-Directeur général

« Avec une croissance du chiffre d’affaires de nouveau en accélération ce trimestre, notre modèle continue de montrer sa résilience. Le retour à une dynamique de forte croissance de la Nutrition Spécialisée en Asie doit être souligné, inversant ainsi la tendance de l’année dernière. Beaucoup de nos initiatives pour travailler la qualité de la croissance, les innovations, le mix-prix et la gestion active de notre portefeuille produits, continuent de porter leurs fruits auprès de nos consommateurs et de nos clients. Attentifs aux incertitudes géopolitiques croissantes et au ralentissement de certains marchés, nous continuons de transformer l’entreprise à un rythme qui lui permet de répondre au mieux aux évolutions de marché. Nous restons ainsi en bonne voie pour accélérer la croissance du chiffre d’affaires, améliorer durablement la marge opérationnelle courante et générer une forte croissance du BNPA courant. »

Chiffre d’affaires du troisième trimestre 2019





en million d’€

sauf % T3

2018 T3

2019 Variation en données publiées Variation en données compara-bles Variation volumes 9M

2018 9M

2019 Variation en données publiées Variation en données compara-bles Variation volumes



PAR POLE EDP 3 214 3 240 +0,8% +0,7% -2,7% 9 699 9 818 +1,2% +1,0% -2,6% Nutrition Spécialisée 1 723 1 920 +11,4% +9,8% +0,8% 5 353 5 611 +4,8% +4,4% -0,5% Eaux 1 248 1 258 +0,7% -0,9% -2,5% 3 527 3 603 +2,1% +1,5% -0,8%



PAR ZONE Europe & Noram1 3 468 3 451 -0,5% +0,3% -1,6% 10 231 10 303 +0,7% +0,2% -1,5% Reste du Monde 2 719 2 966 +9,1% +6,5% -1,3% 8 348 8 728 +4,6% +4,6% -1,3% TOTAL 6 186 6 418 +3,7% +3,0% -1,6% 18 579 19 031 +2,4% +2,1% -1,6%

Toutes références dans le présent communiqué aux indicateurs de variations en données comparables du chiffre d’affaires, du résultat et de la marge opérationnels courants, correspondent à des indicateurs non définis par les normes IFRS. Leur définition ainsi que leur rapprochement avec les états financiers figurent en pages 3 et 4.

1 Amérique du Nord (Noram) : Etats-Unis et Canada

Au troisième trimestre 2019, le chiffre d’affaires consolidé s’est établi à 6,4 milliards d’euros, en hausse de +3,0% en données comparables. L’effet valeur (+4,6%) est resté le principal moteur de la croissance, positif dans tous les pôles, tiré à la fois par un effet prix et un effet mix (produits et pays). En baisse de -1,6%, les volumes ont été affectés par un ralentissement de la demande des Eaux en Europe et de EDP en Russie. En données publiées, le chiffre d’affaires est en hausse de +3,7%, incluant une contribution organique de +0,4% de l’Argentine, un effet périmètre négatif (-1,3%) principalement lié à la déconsolidation depuis le 1er avril d’Earthbound Farm, et un effet change positif de +1,6%, principalement dû à l’appréciation du dollar américain.

PRODUITS LAITIERS ET D’ORIGINE VEGETALE (EDP)

Le pôle Produits Laitiers et d’Origine Végétale (EDP) a affiché une croissance des ventes de +0,7% au troisième trimestre en données comparables, incluant une progression de +3,4% en valeur et une baisse de -2,7% des volumes. L’Amérique du Nord et la zone CEI font face à des conditions de marché difficiles tandis que la dynamique est restée bonne dans les autres régions. Les produits d’origine végétale ont continué à enregistrer une forte croissance, avec une croissance à deux chiffres pour Alpro.

L’Europe a enregistré de nouveau au T3 une croissance des ventes légèrement positive, reflétant les progrès réalisés dans l’évolution du portefeuille de produits laitiers de Danone vers de nouvelles générations de consommateurs, et dans la poursuite de notre plan de déploiement des produits d’origine végétale dans la région. L’Amérique du Nord a enregistré des ventes stables au T3 avec des performances par segment contrastées: les Coffee creamers (crèmes pour le café) et les produits d’origine végétale (hors la marque Vega) ont affiché une croissance solide ; la part de marché des Yaourts est restée stable dans un contexte de catégorie en baisse ; et les ventes du segment Premium Dairy ont diminué, malgré la bonne performance de la marque Horizon, compte tenu de la poursuite du travail de rationalisation de gammes. Les ventes de la zone CEI ont enregistré un repli compris entre 0 et -5% dans un contexte de ralentissement de la demande pour les yaourts premium en Russie, pénalisés par une moindre montée en gamme de la catégorie. L’activité en Amérique latine a enregistré une croissance modérée, tirée par le Mexique, et dans la zone Aspame, le Maroc a enregistré une croissance des ventes supérieure à 10%.

NUTRITION SPECIALISEE

La croissance des ventes de la Nutrition Spécialisée a été très forte au troisième trimestre, en hausse de +9,8% en données comparables, comprenant une hausse des volumes de +0,8% et un effet valeur de +9,0%, tiré par un effet mix pays et mix produit positifs résultant d’innovations à forte valeur.

La Nutrition Médicale a une nouvelle fois enregistré un bon trimestre avec une croissance des ventes d’environ +5%, tirée par une croissance à deux chiffres en Chine et une solide croissance en Europe.

Les ventes de la Nutrition Infantile ont crû de plus de 10% ce trimestre. En Chine, les ventes ont augmenté de plus de 20% et ont progressé en valeur absolue par rapport au trimestre précédent pour atteindre un niveau de ventes record. Cette performance a été portée par l’extension de la présence dans les villes secondaires du pays (lower tier cities), une très forte croissance de l’e-commerce ainsi que par le déploiement de nouvelles innovations. En conséquence, les canaux de distribution directe ont connu une croissance plus rapide que celles des canaux de distribution indirecte et ont représenté environ 75% du total des ventes en Chine ce trimestre. Dans le reste du monde, la croissance des ventes a été solide, reflétant de forts résultats dans le reste de l’Asie avec des gains de parts de marché en Asie du Sud-Est, ainsi qu’une poursuite de l’expansion géographique dans la région, une forte croissance en Amérique, et une amélioration de la croissance de la zone Europe tirée en particulier par le Royaume-Uni, sur une base de comparaison faible.

EAUX

Les Eaux ont enregistré une baisse des ventes de -0,9% en données comparables avec une baisse des volumes de -2,5% et une progression en valeur de +1,6%. En Europe, du fait d’une base de comparaison exceptionnellement élevée l’année dernière, les ventes ont connu une baisse comprise entre 0 et -5%, compte tenu des températures nettement plus basses qu’au T3 2018, surtout au mois d’août, malgré un maintien des parts de marché dans la région. En Asie, l’Indonésie et la Turquie ont affiché une forte croissance, alors que les ventes de Mizone ont baissé en Chine. L’Amérique Latine a connu une forte performance ce trimestre, avec l’ensemble des pays en croissance.

PERSPECTIVES 2019

Perspectives macro-économiques

Dans un environnement d’incertitudes géopolitiques croissantes depuis le début de l’année, Danone reste vigilant. En 2019, Danone s’attend à la poursuite de l’inflation des coûts, avec une hausse comprise entre 5% et 10% des coûts de matières premières et d’emballage, incluant :

· une inflation des prix du lait de près de 10%, suite au rééquilibrage de l’offre et de la demande,

· la poursuite de l’inflation des coûts de PET en raison d’une demande soutenue,

· un contexte inflationniste pour les autres matières premières, et notamment le sucre et les fruits.

Objectif 2019

En 2019, Danone poursuivra sa progression vers ses objectifs 2020, en renforçant son modèle opérationnel et en s’appuyant sur ses priorités : accélérer la croissance, maximiser l’efficacité et allouer le capital avec discipline. L’accélération de la croissance des ventes et l’amélioration de sa marge opérationnelle seront soutenues par les innovations à forte valeur ajoutée, par une gestion active de portefeuille, par davantage d’économies générées par le programme d’efficacités Protein, ainsi que par les synergies réalisées dans le cadre de l’intégration de WhiteWave.

Après une croissance du chiffre d’affaires de +2,1% en données comparables sur les neufs premiers mois de l’année, Danone vise, pour 2019, une croissance du chiffre d’affaires comprise entre 2,5% et 3% en données comparables (contre précédemment autour de 3%) et une marge opérationnelle courante supérieure à 15% (objectif inchangé).

OPERATIONS FINANCIERES ET EVENEMENTS IMPORTANTS SUR LA PERIODE

Le 20 août 2019, Danone a annoncé la nomination de Nigyar MAKHMUDOVA en tant que Directrice Générale Croissance & Innovation. A ce poste, elle sera responsable au niveau global des fonctions Marketing, Innovation, R&D, Digital et Ventes, et elle devient membre du Comité Exécutif de Danone.



Le 16 octobre 2019, Danone Manifesto Ventures a annoncé avoir conclu un partenariat stratégique, en qualité d'investisseur minoritaire, avec Forager Project. Basée à San Francisco, Forager Project produit et distribue des aliments bio et d'origine végétale, notamment à base de noix de cajou. L'entreprise s'appuiera sur ce partenariat pour continuer à développer son portefeuille de produits innovants, son approvisionnement durable et sa production, améliorer la notoriété de sa marque et élargir des canaux de distribution.

NORMES IFRS

IAS 29 : impact sur les données publiées

Danone applique la norme IAS29 à l’Argentine à compter du 1er juillet 2018 avec une date d’effet au 1er janvier 2018. La norme IAS29 requiert de retraiter les éléments non-monétaires des actifs et passifs du pays en hyperinflation ainsi que son compte de résultat pour refléter l’évolution du pouvoir d’achat général de sa monnaie fonctionnelle, entrainant un profit ou une perte sur la position monétaire nette qui est enregistrée en résultat net. De plus, les états financiers de ce pays sont convertis au taux de clôture de la période considérée.

Effet d’IAS29 sur les données publiées

(en millions d’€ sauf %) T3 2019 Chiffre d’affaires +2 Croissance du chiffre d’affaires (%) +0,0%

Répartition du chiffre d’affaires 2019 par trimestre après application d’IAS29

Le chiffre d’affaires des neuf premiers mois de 2019 est obtenu en additionnant :

Le chiffre d’affaires du T3 publié ;

Les chiffres d’affaires du T1 et du T2 résultant de l’application d’IAS29 jusqu’au 30 septembre au chiffre d’affaires des entités argentines (application du taux d’inflation en Argentine jusqu’au 30 septembre 2019 et conversion en euros au taux de clôture du 30 septembre 2019) présentés dans le tableau ci-dessous pour information (données non auditées).

en millions d’€ T1 2019(1) T2 2019(2) T3 2019 9M 2019 EDP 3 305 3 273 3 240 9 818 Nutrition Spécialisée 1 827 1 864 1 920 5 611 Eaux 1 001 1 344 1 258 3 603 Total 6 133 6 480 6 418 19 031

(1)Résulte de l’application d’IAS29 jusqu’au 30 septembre 2019 au chiffre d’affaires T1 des entités argentines (application du taux d’inflation en Argentine jusqu’au 30 septembre 2019 et conversion en euros au cours du 30 septembre 2019 – données non auditées).

(2)Résulte de l’application d’IAS29 jusqu’au 30 septembre 2019 au chiffre d’affaires T2 des entités argentines (application du taux d’inflation en Argentine jusqu’au 30 septembre 2019 et conversion en euros au cours du 30 septembre 2019 – données non-auditées).

INDICATEURS FINANCIERS NON DÉFINIS PAR LES NORMES IFRS

En raison des règles d’arrondis, la somme des valeurs présentées peut présenter des écarts non significatifs par rapport au total reporté.

Indicateurs financiers non définis par les normes IFRS

Les variations en données comparables du chiffre d’affaires et de la marge opérationnelle courante reflètent la performance organique de Danone en excluant essentiellement l’impact :

des variations de périmètre en calculant les indicateurs de l’exercice considéré sur la base du périmètre de consolidation de l’exercice précédent, le périmètre de consolidation de l’exercice précédent et de l’exercice en cours excluant les entités argentines à compter du 1 er janvier 2019 ;

janvier 2019 ; des changements dans les principes comptables applicables ;

des variations de taux de change en calculant les indicateurs de l’exercice considéré et ceux de l’exercice précédent sur la base de taux de change identiques (le taux de change utilisé est un taux annuel prévisionnel déterminé par Danone pour l’exercice considéré et appliqué aux deux exercices).

Passage des données publiées aux données comparables

(en millions d’€ sauf %) T3 2018 Effets des variations du périmètre de consolidation Effets des variations des taux de change et autres y compris IAS29 Contribution organique de l’Argentine Variations en données comparables T3 2019 Chiffre d’affaires 6 186 -1,3% +1,6% +0,4% +3,0% 6 418

Le résultat opérationnel courant correspond au résultat opérationnel de Danone avant prise en compte des Autres produits et charges opérationnels. En application de la recommandation 2013-03 du CNC “relative au format des comptes consolidés des entreprises établis selon les normes comptables internationales”, les Autres produits et charges opérationnels comprennent des éléments significatifs qui, en raison de leur nature et de leur caractère inhabituel, ne peuvent être considérés comme inhérents à l’activité courante de Danone. Ils incluent principalement les plus ou moins-values de cession d’activités et de participations consolidées, les dépréciations d’écarts d’acquisition, des coûts significatifs relatifs à des opérations de restructuration stratégiques et de croissance externe majeures ainsi que les coûts (encourus ou estimés) liés à des crises et litiges majeurs. Par ailleurs, dans le cadre des normes IFRS 3 Révisée et IAS 27 Révisée, Danone présente également dans la rubrique des Autres produits et charges opérationnels (i) les frais d’acquisitions des sociétés dont Danone prend le contrôle, (ii) les écarts de réévaluation comptabilisés suite à une perte de contrôle, et (iii) les variations des compléments de prix d’acquisition ultérieures à une prise de contrôle.

La marge opérationnelle courante correspond au ratio résultat opérationnel courant sur chiffre d’affaires.

o o O o o

DÉCLARATIONS DE NATURE PRÉVISIONNELLE

Ce communiqué contient des déclarations de nature prévisionnelle concernant Danone. Dans certaines hypothèses, vous pouvez identifier ces déclarations prévisionnelles au moyen de termes prospectifs tels que « estimer », « s’attendre à », « espérer », « anticiper », « escompter », « projeter », « perspectives », « objectif », « planifier », « avoir l’intention de », « prévoir », « envisager », « probable », « pourrait », « devrait », « cibler », « viser », « fera », « croire », « continuer », « certain » et « convaincu », la forme négative ou plurielle de ces mots et d’autres termes qui ont un sens similaire. Les déclarations de nature prévisionnelle de ce document contiennent, de manière non limitative, des prédictions concernant les activités, opérations, directions, performance et résultats futurs de Danone.

Bien que Danone estime que ces déclarations reposent sur des hypothèses raisonnables, elles comportent de nombreux risques et incertitudes, et en conséquence les résultats réels pourront différer significativement des résultats anticipés dans ces déclarations de nature prévisionnelle. Pour une description plus détaillée de ces risques et incertitudes, il convient notamment de se référer au document de référence de Danone (section « Facteurs de risques », dont la dernière version est disponible sur www.danone.com).

Sous réserve des exigences réglementaires, Danone ne s’engage pas à mettre à jour ou réviser publiquement une quelconque de ces déclarations de nature prévisionnelle. Ce document ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'offre d'achat de titres de Danone.

La conférence téléphonique à destination des analystes et des investisseurs, tenue par Cécile Cabanis, Directrice Générale Finances, sera diffusée en direct aujourd’hui à 9h00 (heure de Paris) sur le site Internet www.danone.com.

Le support de la présentation sera également disponible sur le site Internet, section Investisseurs.





ANNEXE – Ventilation du chiffre d’affaires par pole et par zone géographique (en millions d’euros)

Premier trimestre Deuxième trimestre Troisième trimestre 2018 2019 2018 2019 2018 2019 PAR POLE EDP 3 296 3 308 3 257 3 283 3 214 3 240 Nutrition Spécialisée 1 812 1 828 1 831 1 866 1 723 1 920 Eaux 976 1 002 1 325 1 346 1 248 1 258 PAR ZONE GEOGRAPHIQUE Europe & Noram1 3 311 3 381 3 453 3 471 3 468 3 451 Reste du Monde 2 774 2 757 2 961 3 025 2 719 2 966 Total 6 085 6 138 6 414 6 496 6 186 6 418





Premier trimestre

2019 Deuxième trimestre

2019 Troisième trimestre

2019 Variation historique Variation en données comparables Variation historique Variation en données comparables Variation historique Variation en données comparables PAR POLE EDP +0,4% +0,2% +0,8% +2,2% +0,8% +0,7% Nutrition Spécialisée +0,9% +0,4% +1,9% +3,2% +11,4% +9,8% Eaux +2,7% +3,9% +1,6% +2,1% +0,7% -0,9% PAR ZONE GEOGRAPHIQUE Europe & Noram1 +2,1% -0,8% +0,5% +1,1% -0,5% +0,3% Reste du Monde -0,6% +3,0% +2,2% +4,2% +9,1% +6,5% Total +0,9% +0,8% +1,3% +2,5% +3,7% +3,0%

1Amérique du Nord (Noram) : Etats-Unis et Canada

