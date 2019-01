DANONE : Véronique Penchienati-Bosetta succède à Bridgette Heller en tant que Directrice Générale Nutrition Specialisée

Communiqué de presse - Paris, 10 janvier 2019

Véronique Penchienati-Bosetta succède à Bridgette Heller

en tant que Directrice Générale Nutrition Specialisée

Véronique Penchienati-Bosetta, actuellement Directrice Générale Croissance et Innovation et membre du Comité Exécutif, succède aujourd'hui à Bridgette Heller en tant que Directrice Générale Nutrition Spécialisée.

Bridgette a rejoint Danone en 2016 en tant que Directrice Générale Nutrition Infantile et quittera l'entreprise pour des raisons liées à sa situation personnelle.

En 20 ans de carrière chez Danone, Véronique s'est affirmée comme une dirigeante de premier plan et a été le moteur d'une croissance forte et durable sur différents marchés et divisions, en particulier à la tête d'evian qu'elle a transformée en une véritable marque iconique. Dernièrement, elle a dirigé avec succès la fonction Croissance et Innovation, permettant d'accélérer de 40% la contribution de l'innovation à nos ventes depuis 2016 et de développer notre stratégie e-commerce avec l'objectif d'en doubler les ventes d'ici 2020.

Emmanuel Faber, Président-Directeur Général de Danone a commenté : « Nos chemins se séparent et nous ne pouvons que le regretter. Je voudrais remercier Bridgette du fond du coeur pour ce qu'elle nous a apporté pendant trois ans. Je lui souhaite le meilleur pour le futur. Je souhaite également le meilleur à Véronique dans ses nouvelles fonctions pour poursuivre le développement de nos activités de Nutrition Spécialisée au positionnement unique. »

A propos de Danone (www.danone.com)

Avec pour mission d'apporter la santé par l'alimentation au plus grand nombre, Danone est l'un des leaders mondiaux dans le secteur alimentaire, à travers ses quatre métiers : les Produits Laitiers et d'Origine Végétale, les Eaux, la Nutrition Infantile et la Nutrition Médicale. Danone vise à inspirer des habitudes alimentaires et de consommation plus saines et plus durables, en ligne avec sa vision - Danone, 'One Planet. One Health'. Cette vision reflète la conviction que la santé des hommes et celle de la planète sont étroitement liées. S'appuyant sur des catégories de produits tournées vers la santé, Danone s'engage à agir de manière efficace et responsable pour créer de la valeur durable et la partager. Danone respecte les critères les plus exigeants de son secteur, comme en témoigne son ambition de devenir l'une des premières multinationales certifiées B Corp. Présente dans plus de 120 pays, Danone a réalisé un chiffre d'affaires de 24,7 milliards d'euros en 2017. Le portefeuille de Danone est constitué de marques internationales (notamment Actimel, Activia, Alpro, Aptamil, Danette, Danio, Danonino, evian, Nutricia, Nutrilon, Volvic,) ainsi que de marques locales et régionales fortes (comme AQUA, Blédina, Bonafont, Cow & Gate, Horizon, Mizone, Oikos, Prostokvashino, Silk, Vega).

Coté sur Euronext Paris et sur le marché OTCQX via un programme d'ADR (American Depositary Receipt), Danone est classée dans les principaux indices de responsabilité sociale : le Dow Jones Sustainability Index, Vigeo Eiris, l'Ethibel Sustainability index, MSCI Global Sustainability, MSCI Global SRI indexes et FTSE4Good.





This announcement is distributed by West Corporation on behalf of West Corporation clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: DANONE via Globenewswire