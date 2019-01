DANONE : annonce une nouvelle Directrice générale Nutrition Spécialisée

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Danone annonce que Véronique Penchienati-Bosetta, actuellement Directrice générale Croissance et Innovation et membre du Comité exécutif, succède aujourd’hui à Bridgette Heller en tant que Directrice générale Nutrition Spécialisée. Cette dernière avait rejoint le groupe d'agroalimentaire en 2016 en tant que Directrice générale Nutrition Infantile et quittera l’entreprise pour des raisons liées à sa situation personnelle."En 20 ans de carrière chez Danone, Véronique s'est affirmée comme une dirigeante de premier plan et a été le moteur d'une croissance forte et durable sur différents marchés et divisions, en particulier à la tête d'Evian qu'elle a transformée en une véritable marque iconique", a souligné Danone.