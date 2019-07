DANONE : bat le consensus

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Danone progresse de 1,41% à 76,38 euros, soutenu par des résultats semestriels supérieurs aux attentes. Sur les six premiers mois de l'année, le groupe agroalimentaire français a réalisé un résultat net courant part du groupe de 1,221 milliard d'euros, en hausse de 7,8%. Par action, le bénéfice ressort à 1,87 euro, en progression de 6,3%, soit trois points de base au dessus des attentes. La marge opérationnelle courante a augmenté de 42 points de base à 14,69%. Le consensus tablait sur une hausse de 35 points de base.Le chiffre d'affaires est ressorti à 12,648 milliards, en progression de 1,2% en données publiées et de 1,7% en données comparables.Sur le seul deuxième trimestre, la croissance à données comparables s'est établie à 2,5%, contre un consensus de +2,2%.Les ventes trimestrielles ont augmenté de 3,5% en valeur, avec une amélioration continue du prix de vente au kg. Les volumes sont en léger retrait de -1%. La croissance de tous les pôles a été supérieure à 2% en données comparables.Fort de ces résultats, Danone a confirmé ses objectifs 2019. Le groupe vise une croissance du chiffre d'affaires autour de 3% en données comparables et une marge opérationnelle courante supérieure à 15%.Selon une source de marché, Oddo BHF a confirmé sa recommandation d'Achat et son objectif de cours de 88 euros sur le titre.Le broker souligne que l'amélioration des volumes que certains attendaient n'est pas encore là au deuxième trimestre. Mais le groupe n'est pas loin du point d'inflexion avec une division EDP (Produits Laitiers et d'Origine Végétale) à -1%. Pour l'analyste, la décote de plus de 20% de l'action est attractive.UBS a également confirmé sa recommandation d'Achat et son objectif de cours de 81 euros.