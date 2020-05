DANONE : maintient son dividende 2019

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le conseil d’administration de Danone soumettra à l’approbation de l’assemblée générale l'adoption du cadre juridique d’entreprise à mission. Le groupe deviendra ainsi la première société cotée à revêtir cette forme introduite par la loi Pacte en 2019. Danone a également confirmé le paiement du dividende pour l'exercice 2019 tel que proposé en février (2,10 euros par action en numéraire). Danone a souligné la résilience de son modèle, ses liquidités disponibles et la solidité de son bilan.Ce montant est conforme à la politique du conseil d'administration de rémunérer les actionnaires avec un taux de distribution de dividendes cohérent et raisonnable.De plus, l'entreprise confirme qu'aucune opération de rachat d'actions n'aura lieu en 2020.Par ailleurs, le conseil d'administration a accepté la proposition d'Emmanuel Faber, de réduire dans un esprit de solidarité sa rémunération fixe de 30% pour le reste de l'année 2020, à compter du 1er juillet 2020 et les membres du conseil d'administration ont décidé de renoncer à l'intégralité de leur rémunération du deuxième semestre 2020, pour affecter l'ensemble des montants correspondants au financement du programme Dan'Cares, afin d'élargir encore la couverture santé des salariés de Danone.