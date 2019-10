DANONE : malmené après un trimestre moins solide que prévu

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Danone chute de plus de 7% à 72,88 euros, pénalisé par une croissance organique inférieure aux attentes au troisième trimestre et par la révision à la baisse de son objectif annuel de croissance organique. Sur la période de trois mois close fin septembre, le groupe agroalimentaire français a réalisé un chiffre d'affaires de 6,418 milliards d'euros, en hausse de 3,7% à données publiées. A données comparables, les ventes ont progressé de 3%. Elles signent ainsi leur troisième trimestre consécutif d'accélération de la croissance. Toutefois, le marché attendait mieux.Les analystes tablaient en effet sur une croissance à données comparables de 3,8% après 2,5% au deuxième trimestre.Cette déception s'explique essentiellement par la branche Eaux dont les ventes ont reculé de 0,9% à données comparables pour atteindre 1,258 milliard. Danone a été affecté par une moindre consommation d'eaux en Europe liée à un été moins chaud qu'en 2018.Le pôle Produits Laitiers et d'Origine Végétale (EDP) a affiché une croissance des ventes de 0,7% à données comparables. Le chiffre d'affaires de la principale activité de Danone (3,24 milliards d'euros) a été soutenu par l'Europe tandis que l'Amérique du Nord et la zone CEI (les ex-pays d'URSS) ont fait face à des conditions de marché difficiles.La croissance des ventes de la Nutrition Spécialisée a été très forte au troisième trimestre, en hausse de +9,8% en données comparables pour atteindre 1,92 milliard. Au sein de ce pôle, la division nutrition infantile enregistre une croissance de plus de 10% globalement et de plus de 20% en Chine.Dans un environnement d'incertitudes géopolitiques croissantes depuis le début de l'année, Danone assure rester vigilant. En 2019, le groupe s'attend à la poursuite de l'inflation des coûts, avec une hausse comprise entre 5% et 10% des coûts de matières premières et d'emballage.Après une croissance du chiffre d'affaires de 2,1% en données comparables sur les neufs premiers mois de l'année, Danone vise, pour 2019, une croissance du chiffre d'affaires comprise entre 2,5% et 3% en données comparables (contre précédemment autour de 3%) et une marge opérationnelle courante supérieure à 15% (objectif inchangé).