DANONE : nouvelle nomination au Comité Exécutif

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Danone annonce la nomination de Nigyar Makhmudova en tant que Directrice Générale Croissance & Innovation. A ce poste, elle sera responsable au niveau global des fonctions Marketing, Innovation, R&D, Digital et Ventes. Rattachée directement à Emmanuel Faber, Président-directeur général, elle devient membre du Comité Exécutif de Danone à compter de ce jour.Née en Azerbaïdjan et avec plus de 25 ans d'expérience internationale dans l'industrie pharmaceutique et la grande consommation, Nigyar a passé les 21 dernières années chez Mars Incorporated, dont 10 ans au sein du Comité Exécutif de la division Produits pour animaux de compagnie.Avant de devenir Directrice Générale de la division Alimentation pour animaux de compagnie chez Mars - un business représentant plus de 10 milliards de dollars U.S. de chiffre d'affaires, présent dans plus de 100 marchés et avec plus de 80 usines, 15 000 employés et un large portefeuille de marques connues à travers le monde - elle était Directrice Régionale Europe, Russie et Afrique du Sud.Elle a également occupé le poste de Directrice Marketing monde pour les activités de produits pour animaux de compagnie, fonction dont elle a établi les fondements au sein de l'entreprise, tout en accélérant l'innovation et en lançant la transformation digitale.