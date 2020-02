DANONE : résultats 2019 solides, mais perspectives prudentes

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Danone progresse de 0,9% à 68,18 euros, les résultats 2019 légèrement supérieurs aux attentes ayant relégué au second plan des perspectives prudentes. Une prudence justifiée par le coronavirus en Chine, où le groupe emploie plus de 8 000 personnes. En raison de l'épidémie, le français table désormais sur une hausse de ses ventes comprises entre 2 et 4 % et sur une marge opérationnelle "supérieure à 15 %", contre une croissance de 4 à 5% et une marge "supérieure à 16%" auparavant.Au-delà de 2020, Danone attend une croissance du BNPA courant à moyen terme entre +5% et +10%, avec une croissance des ventes comprise entre +3% et +5% en données comparables.Danone a réalisé en 2019 un résultat net courant part du groupe en hausse de 9,2% à 2,516 milliards d'euros. Le résultat opérationnel courant s'est établi à 3,8 milliards d'euros. La marge opérationnelle courante a atteint 15,2%, en amélioration de 76 points de base en données publiées. Le consensus visait 15,1%.Le chiffre d'affaires s'est établi à 25,3 milliards, en hausse de 2,6% en données comparables. Les ventes ont augmenté de 3,8% en valeur, tirées par l'amélioration continue du mix et la valorisation du portefeuille, tandis que les volumes ont baissé de 1,2%.Au quatrième trimestre, les ventes ont augmenté de 4,1% en données comparables, en accélération par rapport à la croissance de +3% au troisième trimestre, avec des volumes quasiment stables.Le consensus tablait sur une croissance organique au dernier trimestre de 3,8% avec des volumes en baisse de 0,6%.Danone a relevé de 8% son dividende annuel à 2,10 euros par action.Le groupe a enfin annoncé un plan d'accélération pour le climat de 2 milliards d'euros." Grâce à lui, nous allons au cours des trois prochaines années transformer en profondeur notre agriculture, notre consommation d'énergie, notre production, nos emballages ; accélérer la digitalisation de nos activités. Nous mettrons ainsi nos actions en faveur du climat au cœur d'un modèle de croissance encore plus durable pour nos marques", a précisé le PDG, Emmanuel Faber.Jefferies a confirmé sa recommandation Neutre et son objectif de cours de 78 euros sur Danone. Le broker s'attendait à la révision à la baisse des objectifs 2020. Certes, le covid-19 rend plus difficile les prévisions, mais le bureau d'études estime que la faiblesse persistante de l'activité Nutrition Spécialisée en Chine constitue le véritable enjeu.