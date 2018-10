Danone : A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Danone a réalisé au troisième trimestre un chiffre d’affaires de 6,186 milliards d’euros, en baisse de 4,4% en données publiées, résultant de la dévaluation de devises émergentes. La croissance en données comparables des ventes du groupe d’agroalimentaire a ralenti au troisième trimestre, à 1,4% avec une progression en valeur de 3,3%. Le consensus Reuters s’élève à +1,2%. Elle a atteint 3,1% sur les neuf premiers mois. Le groupe a souffert d’un recul d’environ 20% des ventes en Chine en Nutrition Infantile.Danone souligne avoir connu auparavant " plusieurs trimestres de croissance exceptionnelle " dans ce pays. Conséquence de la faiblesse de l'activité en Chine, les ventes du pôle Nutrition Spécialisée ont connu une baisse de -1,5% en données comparables au troisième trimestre, avec des volumes en baisse de -3,9% et une progression de +2,4% en valeur.Son boycott au Maroc a aussi pesé, son activité ayant chuté d'environ 35%.Danone a confirmé ses objectifs 2018. Il vise une croissance à deux chiffres du bénéfice par action courant à taux de change constant, hors effet de la transaction Yakult." Danone continuera à porter son attention sur l'accélération de la croissance et la maximisation des efficacités, en intégrant les économies que le programme " Protein " générera pour la première année. En 2018, l'entreprise progressera vers la réalisation de son ambition 2020 en poursuivant l'accélération de la croissance de son chiffre d'affaires et l'amélioration de sa marge opérationnelle courante " a ajouté la firme.