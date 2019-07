Danone: La croissance s'accélère au deuxième trimestre, redressement en Chine

Danone, numéro un mondial du yaourt et propriétaire des marques Actimel et Activia, a confirmé ses objectifs financiers pour 2019 et 2020.

Le résultat opérationnel courant a atteint 1,858 milliard d’euros au premier semestre (+6,4% à périmètre constant), un chiffre légèrement supérieur à la médiane des estimations des analystes établie par le groupe (1,847 milliard), grâce aux économies réalisées.

La marge atteint ainsi 14,69% contre 14,27% un an plus tôt.

Au deuxième trimestre, la croissance organique du groupe agroalimentaire a progressé de 2,5% (consensus +2,2%), marquant ainsi une accélération par rapport au premier trimestre (+0,8%) où l'activité avait été pénalisée par une demande plus faible que prévu de la nutrition infantile en Chine et par un boycott de certains produits du groupe au Maroc. Danone a confirmé son objectif d'une marge supérieure à 15% sur l'année et d'une croissance organique de l'ordre de 3%.

Il vise en 2020 une marge opérationnelle supérieure à 16% et une croissance du chiffre d'affaires à périmètre constant de 4% à 5%.

AMÉLIORATION PLUS RAPIDE QUE PRÉVUE EN CHINE

La division "Produits laitiers et d'origine végétale" a enregistré une croissance de ses ventes de 2,2%, l'Europe affichant une croissance légèrement positive, la France et l'Espagne se stabilisant pour la première fois depuis 7 ans. Le Maroc a également enregistré une croissance des ventes de produits laitiers d'environ 10%, sa division Centrale Danone regagnant progressivement des parts de marché après un boycott des consommateurs qui avait affecté les ventes au cours des trimestres précédents. Dans le même temps, les ventes des produits "Nutrition infantile" de Danone en Chine ont renoué avec la croissance ce trimestre, favorisées par la concentration accrue sur les produits haut de gamme et par le développement du commerce électronique. "C'est meilleur que prévu", a déclaré à la presse la directrice financière, Cécile Cabanis, pour qui cette performance reflète la bonne exécution des programmes de développement. Ce redressement en Chine fait suite à des reculs de 15% au premier trimestre 2019, de 10% au quatrième trimestre 2018 et de 20% au troisième trimestre, dus notamment à la baisse de la natalité dans le pays et à une base de comparaison élevée. La Chine est une source importante de croissance pour Danone, représentant environ 30% des ventes de la division Nutrition infantile.

Danone avait indiqué s'attendre à un retour de la croissance au second semestre 2019.

(Dominique Vidalon et Jean-Michel Bélot, édité par Matthieu Protard)