Danone : La valeur du jour à Paris - DANONE boycotté par le marché

En repli de 3,77% à 62,58 euros, Danone accuse la plus forte baisse du CAC 40 malgré une croissance organique de 1,4% au troisième trimestre, supérieure au consensus qui la donnait à 1,2%. Les investisseurs voient le bol à moitié vide, soit la forte baisse des ventes de la branche nutrition spécialisée en Chine et la chute des ventes de produits laitiers au Maroc liée à un boycott de la marque. Danone a prévenu que ses ventes dans les deux pays continueraient de reculer jusqu'à la fin de l'année. A l'inverse du marché, Kepler Cheuvreux et UBS voient, eux, le bol à moitié plein.Kepler Cheuvreux a en effet maintenu sa recommandation d'Achat et son objectif de cours de 80 euros sur Danone. Le broker a souligné que le dynamisme de la branche de produits laitiers avait compensé le ralentissement de la branche nutrition et la faiblesse de la Chine.UBS également a confirmé son opinion Achat à la faveur d'une croissance organique meilleure que prévu. Le bureau d'études a, lui aussi, mis en avant la croissance des ventes d'un trimestre sur l'autre des produits laitiers.Danone a réalisé au troisième trimestre un chiffre d'affaires de 6,186 milliards d'euros, en baisse de 4,4%, pénalisé par la faiblesse des devises émergentes.Le groupe a souffert d'un recul d'environ 20% des ventes en Chine en Nutrition Infantile lié en partie à une base de comparaison défavorable. L'an dernier à la même époque, les ventes dans le pays avaient bondi de 50%.Son boycott au Maroc a aussi pesé. Le chiffre d'affaires réalisé dans le royaume chérifien a chuté de 35% après -40% au trimestre précédent.Résultat, les ventes de la branche de nutrition spécialisée ont reculé de 1,5% en organique après une hausse de 10,6% au trimestre précédent. Les ventes de la branche "produits laitiers et d'origine végétale (EDP) international", qui couvre l'ensemble des pays en dehors de l'Amérique du Nord sont restées stables.Grâce à une météo clémente, les ventes de la branche "eau" a grimpé de 6,4%. Celles de la branche "EDP Noram", qui couvre l'Amérique du Nord, avec le spécialiste du bio américain WhiteWave racheté en 2017 ont progressé de 2,7%.Dans le sillage de cette publication, Danone a confirmé ses objectifs annuels, soit une croissance à deux chiffres du bénéfice net par action courant à taux de change constants, hors effet de la cession d'une partie de sa participation dans le spécialiste japonais des boissons lactées fermentées Yakult Honsha." Danone continuera à porter son attention sur l'accélération de la croissance et la maximisation des efficacités, en intégrant les économies que le programme " Protein " générera pour la première année. En 2018, l'entreprise progressera vers la réalisation de son ambition 2020 en poursuivant l'accélération de la croissance de son chiffre d'affaires et l'amélioration de sa marge opérationnelle courante " a précisé Danone.