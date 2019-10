Danone : Poursuite de l'accélération de la croissance

d'affaires est en hausse de +3,7%, incluant une contribution organique de +0,4% de l'Argentine, un effet périmètre négatif (-1,3%) principalement lié à la déconsolidation depuis le 1er avril d'Earthbound Farm, et un effet change positif de +1,6%, principalement dû à l'appréciation du dollar américain.

PRODUITS LAITIERS ET D'ORIGINE VEGETALE (EDP)

Le pôle Produits Laitiers et d'Origine Végétale (EDP) a affiché une croissance des ventes de +0,7% au troisième trimestre en données comparables, incluant une progression de +3,4% en valeur et une baisse de -2,7%des volumes. L'Amérique du Nord et la zone CEI font face à des conditions de marché difficiles tandis que la dynamique est restée bonne dans les autres régions. Les produits d'origine végétale ont continué à enregistrer une forte croissance, avec une croissance à deux chiffres pour Alpro.

L'Europe a enregistré de nouveau au T3 une croissance des ventes légèrement positive, reflétant les progrès réalisés dans l'évolution du portefeuille de produits laitiers de Danone vers de nouvelles générations de consommateurs, et dans la poursuite de notre plan de déploiement des produits d'origine végétale dans la région. L'Amérique du Nord a enregistré des ventes stables au T3 avec des performances par segment contrastées: les Coffee creamers (crèmes pour le café) et les produits d'origine végétale (hors la marque Vega) ont affiché une croissance solide ; la part de marché des Yaourts est restée stable dans un contexte de catégorie en baisse ; et les ventes du segment Premium Dairy ont diminué, malgré la bonne performance de la marque Horizon, compte tenu de la poursuite du travail de rationalisation de gammes. Les ventes de la zone CEI ont enregistré un repli compris entre 0 et -5% dans un contexte de ralentissement de la demande pour les yaourts premium en Russie, pénalisés par une moindre montée en gamme de la catégorie. L'activité en Amérique latine a enregistré une croissance modérée, tirée par le Mexique, et dans la zone Aspame, le Maroc a enregistré une croissance des ventes supérieure à 10%.

NUTRITION SPECIALISEE

La croissance des ventes de la Nutrition Spécialisée a été très forte au troisième trimestre, en hausse de +9,8% en données comparables, comprenant une hausse des volumes de +0,8% et un effet valeur de +9,0%, tiré par un effet mix pays et mix produit positifs résultant d'innovations à forte valeur.

La Nutrition Médicale a une nouvelle fois enregistré un bon trimestre avec une croissance des ventes d'environ +5%, tirée par une croissance à deux chiffres en Chine et une solide croissance en Europe.

Les ventes de la Nutrition Infantile ont crû de plus de 10% ce trimestre. En Chine, les ventes ont augmenté de plus de 20% et ont progressé en valeur absolue par rapport au trimestre précédent pour atteindre un niveau de ventes record. Cette performance a été portée par l'extension de la présence dans les villes secondaires du pays (lower tier cities), une très forte croissance de l'e-commerce ainsi que par le déploiement de nouvelles innovations. En conséquence, les canaux de distribution directe ont connu une croissance plus rapide que celles des canaux de distribution indirecte et ont représenté environ 75% du total des ventes en Chine ce trimestre. Dans le reste du monde, la croissance des ventes a été solide, reflétant de forts résultats dans le reste de l'Asie avec des gains de parts de marché en Asie du Sud-Est, ainsi qu'une poursuite de l'expansion géographique dans la région, une forte croissance en Amérique, et une amélioration de la croissance de la zone Europe tirée en particulier par le Royaume-Uni, sur une base de comparaison faible.

EAUX

Les Eaux ont enregistré une baisse des ventes de -0,9% en données comparables avec une baisse des volumes de -2,5% et une progression en valeur de +1,6%. En Europe, du fait d'une base de comparaison exceptionnellement élevée l'année dernière, les ventes ont connu une baisse comprise entre 0 et -5%, compte tenu des températures nettement plus basses qu'au T3 2018, surtout au mois d'août, malgré un maintien des parts de marché dans la région. En Asie, l'Indonésie et la Turquie ont affiché une forte croissance, alors que les ventes de Mizone ont baissé en Chine. L'Amérique Latine a connu une forte performance ce trimestre, avec l'ensemble des pays en croissance.

