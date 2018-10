Danone accélère dans l'économie circulaire des emballages, s'associe à Nestlé et Pepsico

25 octobre (Reuters) - Danone a annoncé jeudi dans un communiqué plusieurs mesures pour accélérer sa transition vers une économie circulaire des emballages, notamment :

* DANONE ANNONCE 100% DE SES EMBALLAGES RECYCLABLES, RÉUTILISABLES OU COMPOSTABLES D'ICI 2025

* D'ICI 2025, LE GROUPE AURA INITIÉ OU SOUTENU DES INITIATIVES DE COLLECTE ET DE RECYCLAGE DANS CHACUN DE SES 20 PRINCIPAUX MARCHÉS (REPRÉSENTANT ENVIRON 90% DE SON CHIFFRE D'AFFAIRES)

* DANONE S'EST ASSOCIÉ À NESTLÉ, PEPSICO ET ORIGIN MATERIALS AFIN DE PROPOSER LA 1ERE BOUTEILLE FABRIQUÉE À PARTIR DE 75% DE PET BIOSOURCÉ D'ICI 2021, DANS LE BUT D'ATTEINDRE UN TAUX DE 100% D'ICI 2025 Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Paris)

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv DANONE 0.36% 63.34 -9.78% NESTLÉ 0.96% 84.04 -0.67% PEPSICO -0.43% 112.4 -5.80%