Communiqué de presse-Paris, le 11 avril 2019

Danone annonce la cession de Earthbound Farm à Taylor Farms

Danone annoncela signature d'un accord définitif pour vendreson activité de salades bio aux Etats-Unis Earthbound Farm à Taylor Farms, une entreprise familiale californienne spécialisée dans les salades et les aliments frais. L'opérationa été réaliséeaujourd'hui.

La cession de Earthbound Farms'inscritdansla stratégie d'optimisation du portefeuille d'actifs et d'allocation de capital de Danone.Earthbound Farm a généré en 2018 environ 400 millions dedollars de chiffre d'affaires.

Créé en 1984 en Californie, Earthbound Farm est le plus grand producteur de salades bio des Etats-Unis, détenu par WhiteWave Foods depuis 2013. Avecl'acquisitionde WhiteWave en 2017, Danone a renforcé sa présence dans les produitsd'origine végétaleet bio, devenant un leader mondial idéalement positionné pour répondre à des modesd'alimentationplus sains et plus durables.

