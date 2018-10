Danone : confirme ses objectifs 2018 malgré un 3e trimestre lesté par la Chine

(Actualisation: déclarations de la directrice financière sur le Maroc, la Chine et le segment Eaux, précision comptable sur l'Argentine)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le géant de l'agroalimentaire Danone a confirmé mercredi ses objectifs annuels, après avoir dégagé une croissance organique de 1,4% de son chiffre d'affaires au cours d'un troisième trimestre marqué par des conditions difficiles en Chine, un boycott de ses produits au Maroc et des effets de change défavorables.

Danone a confirmé viser une amélioration de sa marge courante en 2018, ainsi qu'une croissance à deux chiffres de son bénéfice net par action (BNPA), à taux de change constants et hors produit de la cession de sa participation dans Yakult. Le BNPA avait crû de 12,6% en 2017.

Ces prévisions tiennent compte d'une hausse du coût des matières premières et des matériaux d'emballage estimée par le groupe à environ 5% sur l'année.

Le chiffre d'affaires de Danone s'est établi à 6,19 milliards d'euros entre début juillet et fin septembre, soit une baisse de 4,4% à données publiées et une hausse de 1,4% à périmètre et changes constants par rapport au troisième trimestre 2017. En volume, le chiffre d'affaires a baissé de 1,9% sur la période.

Danone a enregistré un effet négatif de change de 5,2%, "principalement en raison de l'appréciation de l'euro par rapport au peso argentin, à la livre turque et au réal brésilien, qui se sont tous dépréciés de plus de 20% au cours du trimestre par rapport à l'année dernière", a précisé le groupe dans un communiqué.

Selon le consensus établi par FactSet, les analystes s'attendaient en moyenne à un chiffre d'affaires de 6,27 milliards d'euros.

Les ventes de produits laitiers et d'origine végétale pénalisées par le Maroc

Les ventes de la division produits laitiers et d'origine végétale (EDP) à l'international, qui couvre l'ensemble des pays hors Amérique du Nord, a réalisé un chiffre d'affaires de 1,92 milliard d'euros au troisième trimestre, soit une baisse de 8,1% à données publiées et une stabilisation à périmètre et changes constants.

Le groupe a précisé que hors Maroc, où la marque Danone subit un mouvement de boycott, le chiffre d'affaires de la division s'affiche en croissance organique de 2,6%. Les ventes ont accusé un repli d'environ 35% au Maroc, a précisé la directrice financière, Cécile Cabanis, lors d'une conférence téléphonique avec des analystes.

L'impact de ce mouvement devrait se poursuivre au quatrième trimestre et devrait être plus marqué au second semestre qu'au premier, le boycott ayant débuté fin avril, a expliqué Cécile Cabanis. Ces effets devraient ensuite s'atténuer sur les comptes du groupe à partir de fin avril 2019.

La division EDP Noram, qui abrite notamment les activités américaines de la marque de produits bio WhiteWave Foods rachetée en 2017 par Danone, a vu son chiffre d'affaires croître de 1,4% à données publiées et de 2,7% en organique, pour atteindre 1,29 milliard d'euros.

Le pôle Nutrition spécialisée a réalisé un chiffre d'affaires de 1,72 milliard d'euros, en baisse de 6,2% à données publiées et de 1,5% à périmètre et changes constants. Cette division a ainsi accusé son premier trimestre de recul, a précisé Cécile Cabanis.

La nutrition infantile à la peine en Chine

En Chine, où les conditions ont été "difficiles", "le marché de la nutrition infantile montre des signes de changement de dynamique après une période de croissance exceptionnelle", a déclaré le PDG de Danone, Emmanuel Faber, cité dans le communiqué du groupe.

Les ventes en Chine de la division nutrition infantile ont ainsi connu une baisse d'environ 20%, "après plusieurs trimestres pénalisés par une base de comparaison défavorable par rapport à l'année dernière et dans un contexte de signes de changement des dynamiques du marché chinois", a précisé Danone dans un communiqué.

Le changement de dynamique dans les ventes du segment est lié à un ralentissement de la natalité en Chine et devrait se poursuivre sur les trimestres à venir, a précisé Cécile Cabanis.

Le segment Eaux a vu son chiffre d'affaires baisser de 1,5% à données publiées et progresser de 6,4% à changes et périmètre constants, à 1,25 milliard d'euros, aidé notamment par des températures élevées en Europe, a souligné la dirigeante.

Dans l'ensemble, Danone s'attend toujours à ce que le second semestre soit "considérablement plus faible" en raison d'une base de comparaison défavorable, a rappelé Cécile Cabanis.

La dirigeante a par ailleurs expliqué qu'en raison du traitement comptable de l'hyperinflation en Argentine, le pays sera exclu du périmètre comparable à partir du 1er janvier 2019.

Vers 10h15, l'action Danone perdait 3,8%, à 62,56 euros, signant la plus forte baisse du SBF 120 dans un marché globalement en hausse.

-Alice Doré, Agefi-Dow Jones; +33 1 41 27 47 90; adore@agefi.fr ed: VLV

COMMUNIQUES FINANCIERS DE DANONE:

https://www.danone.com/fr/investor-relations/publications-events/press-releases.html

Agefi-Dow Jones The financial newswire