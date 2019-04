Danone : confirme ses objectifs 2019 après des revenus conformes à ses attentes au T1

(Actualisation: commentaires de la directrice financière sur les perspectives de croissance de la division produits laitiers et d'origine végétale au deuxième trimestre et sur la marge opérationnelle au premier semestre, détails sur les ventes en Chine et cours de Bourse)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe d'agroalimentaire Danone a confirmé mercredi ses objectifs pour 2019, après avoir enregistré une croissance de 0,9% sur un an de son chiffre d'affaires au premier trimestre.

Danone table toujours sur une hausse de son chiffre d'affaires autour de 3% en données comparables pour cette année, a indiqué le groupe dans un communiqué. Le groupe a également confirmé son objectif de marge opérationnelle courante supérieure à 15%, après 14,45% en 2018.

Sur les trois premiers mois de 2019, le spécialiste français des produits laitiers a vu son chiffre d'affaires atteindre 6,14 milliards d'euros, en hausse de 0,9% à données publiées et de 0,8% à données comparables par rapport à la même période en 2018.

D'après le consensus établi par FactSet, les analystes tablaient en moyenne sur un chiffre d'affaires de 6,10 milliards d'euros au premier trimestre.

Le chiffre d'affaires des produits laitiers et d'origine végétale à l'international et en Amérique du nord, désormais rassemblés dans une seule division, a cru de 0,4% en données publiées et de 0,2% en données comparables, à 3,31 milliards d'euros, pénalisé notamment par des effets calendaires, en raison d'un jour ouvré de moins, pour les produits frais en Europe et en Amérique du Nord, a indiqué Danone.

Le groupe a connu une hausse de 0,9% à données publiées et une croissance organique de 0,4% du chiffre d'affaires de sa branche de nutrition spécialisée, qui regroupe nutrition infantile et médicale, à 1,83 milliard d'euros. "La nutrition infantile a, comme prévu, été pénalisée par la baisse des ventes en Chine, comparée à la très forte croissance de plus de 50% enregistrée au premier trimestre l'année dernière", a expliqué Danone. Les ventes de la division nutrition infantile ont baissé de 15% en Chine au premier trimestre, après la croissance de 50% sur la même période en 2018, a précisé la directrice générale en charge des finances, Cécile Cabanis, lors d'une conférence téléphonique.

La division eaux du groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 1 milliard d'euros, en hausse de 2,7% à données publiées et de 3,9% à données comparables, grâce notamment à une forte croissance de la marque Evian aux Etats-Unis et à une croissance globalement solide en Asie et en Amérique latine.

La croissance devrait accélérer au deuxième trimestre, a ajouté Cécile Cabanis. La croissance de la division des produits laitiers et d'origine végétale devrait atteindre 2%, alors que certains effets négatifs ponctuels vont disparaître, comme l'intégration des systèmes d'information en Amérique du nord et le boycott lancé au Maroc en avril 2018, a précisé la directrice financière.

Par ailleurs, le groupe s'attend à une amélioration de sa marge opérationnelle au premier semestre 2019, mais cette progression sera "moindre qu'au second semestre", a ajouté Cécile Cabanis.

"L'année démarre avec un premier trimestre conforme aux attentes et la réalisation de nouveaux progrès dans notre plan de transformation", a déclaré le PDG de Danone, Emmanuel Faber, cité dans le communiqué du groupe.

Vendredi dernier, Danone a annoncé la finalisation de la cession de son activité de salades bio aux Etats-Unis, Earthbound Farm, pour un montant non divulgué. "La transaction contribuera à l'amélioration de la marge opérationnelle courante cette année et entraînera une perte non courante en résultat net d'environ 100 millions de dollars, qui sera entièrement comptabilisée au premier semestre 2019", a précisé mercredi Danone.

Depuis 2013, Earthbound Farm appartenait au spécialiste américain des produits bio WhiteWave Food, racheté en 2017 par Danone.

Vers 10h10, l'action Danone perd 2% à 68,32 euros dans un marché parisien proche de l'équilibre.

