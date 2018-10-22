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Danone : confirme ses objectifs 2020 et 2030

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22/10/2018 | 18:58

22 octobre (Reuters) - DANONE :

* DANONE VA REGROUPER SES 2 DIVISIONS PRODUITS LAITIERS ET VEGETAUX A PARTIR DE 2019 DANS LA PRESENTATION DE SES COMPTES - DIRFIN

* DANONE CONFIRME PREVOIR UNE CROISSANCE ORGANIQUE DE 4-5% D'ICI A 2020-DIRFIN

* DANONE CONFIRME L'IMPACT POSITIF DE 300 MLNS D'EUROS TIRE DE SES ECONOMIES SUR LE RESULTAT OPERATIONNEL COURANT 2020--DIRFIN

* DANONE CONFIRME PREVOIR UNE MARGE OPERATIONNELLE SUPERIEURE A 16% D'ICI A 2020-DIRFIN

* DANONE CONFIRME SON OBJECTIF D'AMELIORATION DE MARGE EN 2018 MALGRE LES VENTS CONTRAIRES - DIRFIN

* DANONE CONFIRME SON OBJECTIF DE CROISSANCE RENTABLE ET SUPERIEURE AU MARCHE D'ICI A 2030- DIRFIN Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Paris)

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CA 2018 24 742 M
EBIT 2018 3 665 M
Résultat net 2018 2 205 M
Dette 2018 13 178 M
Rendement 2018 3,06%
PER 2018 17,80
PER 2019 16,35
VE / CA 2018 2,30x
VE / CA 2019 2,18x
Capitalisation 43 707 M
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Durée : Période :
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Objectif de cours Moyen 75,7 €
Ecart / Objectif Moyen 19%
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Nom Titre
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Cécile Cabanis CFO, Executive VP-Strategy & Information Systems
Benoît Potier Independent Director
Isabelle Seillier Non-Independent Director
Jean-Michel Sévérino Independent Director
Secteur et Concurrence
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NESTLÉ-5.85%244 534
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