Danone : confirme ses objectifs 2020 et 2030

22 octobre (Reuters) - DANONE :
* DANONE VA REGROUPER SES 2 DIVISIONS PRODUITS LAITIERS ET
VEGETAUX A PARTIR DE 2019 DANS LA PRESENTATION DE SES COMPTES -
DIRFIN
* DANONE CONFIRME PREVOIR UNE CROISSANCE ORGANIQUE DE 4-5%
D'ICI A
2020-DIRFIN
* DANONE CONFIRME L'IMPACT POSITIF DE 300 MLNS D'EUROS TIRE
DE SES
ECONOMIES SUR LE RESULTAT OPERATIONNEL COURANT 2020--DIRFIN
* DANONE CONFIRME PREVOIR UNE MARGE OPERATIONNELLE
SUPERIEURE A
16% D'ICI A 2020-DIRFIN
* DANONE CONFIRME SON OBJECTIF D'AMELIORATION DE MARGE EN
2018
MALGRE LES VENTS CONTRAIRES - DIRFIN
* DANONE CONFIRME SON OBJECTIF DE CROISSANCE RENTABLE ET
SUPERIEURE AU MARCHE D'ICI A 2030- DIRFIN
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(Rédaction de Paris)