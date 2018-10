PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe agroalimentaire Danone a confirmé lundi ses principaux objectifs financiers pour 2018 et 2020, tout en reconnaissant qu'il traversait une période volatile et difficile sur certains marchés.

"A court terme, le contexte est difficile, notamment pour notre pôle Nutrition infantile en Chine, et le chemin d'ici 2020 ne sera pas linéaire. Nous continuons à renforcer notre modèle économique pour accélérer au cours de 2019 et en 2020, vers nos objectifs, afin de générer une croissance régulière du BNPA [bénéfice net par action, ndlr] et de créer durablement de la valeur pour nos actionnaires", a déclaré la directrice financière de Danone, Cécile Cabanis, à l'occasion de la journée investisseurs du groupe à Londres.

Les ventes du groupe au troisième trimestre ont été pénalisées par un certain nombre d'éléments exceptionnels, dont des effets de change, le boycott de ses produits au Maroc et une baisse de la natalité en Chine. Néanmoins, Danone a confirmé lundi son objectif de croissance à deux chiffres de son bénéfice net par action en 2018, à taux de change constants et hors effet de la cession de sa participation dans le japonais Yakult.

Danone vise par ailleurs pour l'exercice 2020 une croissance de ses ventes en données comparables comprise entre 4 et 5%, tirée par une croissance "supérieure à 5%" de son pôle Nutrition spécialisée et de sa division Eaux, ainsi que par un rebond des ventes de Produits laitiers et d'origine Végétale (EDP). Les ventes comparables des branches EDP international et EDP Noram - qui seront regroupées en un seul pôle opérationnel à compter du 1er janvier 2019- sont ainsi attendues en croissance de 4 à 5% en 2020.

Au sein du nouveau pôle EDP, Danone a aussi pour objectif un triplement de ses ventes de produits d'origine végétale d'ici à 2025, à 5 milliards d'euros annuels.

Danone a également confirmé viser une marge opérationnelle courante supérieure à 16% en 2020, ainsi qu'un ratio dette nette-Ebitda inférieur à trois. En revanche, compte tenu de l'impact de la dévaluation de certaines devises et de l'entrée en vigueur de nouvelles normes comptables au 1er janvier 2019, le groupe a reporté de 2020 à 2022 son objectif d'une rentabilité des capitaux investis (ROIC) d'environ 12%.

-François Schott, Agefi-Dow Jones; 01 41 27 47 92; fschott@agefi.fr ed: LBO

