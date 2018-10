Danone : confirme ses objectifs à moyen terme

23/10/2018 | 09:22

Lors d'une journée investisseurs qui s'est tenue hier à Londres, Danone a confirmé l'essentiel de ses objectifs à court et moyen terme.



Dans le détail, le groupe agroalimentaire s'attend toujours, en 2018, à une 'croissance à deux chiffres du bénéfice net par action courant', hors changes et hors cession de parts dans Yakult.



Idem pour les objectifs à horizon 2020, ce qui comprend, d'ici là, une croissance organique de 4 à 5% (elle était de 3,1%, en données comparables 'new Danone', sur les neuf premiers mois de 2018) et une marge opérationnelle courante de plus de 16% (à comparer avec 14,3% au S1 2018).



Avec une petite nuance : l'atteinte d'un ROIC de 12% est reportée à 2022 'principalement du fait de l'évolution des devises et de l'évolution du référentiel comptable.'



'Nous avons toute confiance en notre capacité à garder le cap dans un monde de plus en plus volatil et à générer une croissance supérieure, durable et rentable afin de créer de la valeur', a commenté le PDG du groupe, Emmanuel Faber.





