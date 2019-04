Danone : croissance de 0,8% du CA comparable au 1er trimestre

17/04/2019 | 07:59

Danone affiche pour le premier trimestre 2019 un chiffre d'affaires de 6.138 millions d'euros, en croissance de 0,9% en données publiées et de 0,8% en données comparables, avec une progression de 3% en valeur et une baisse des volumes de 2,2%.



'L'année démarre avec un premier trimestre conforme aux attentes et la réalisation de nouveaux progrès dans notre plan de transformation', note le PDG Emmanuel Faber, pointant la cession d'Earthbound Farm et le déploiement d'innovations à forte valeur ajoutée.



En 2019, le groupe agroalimentaire poursuivra sa progression vers ses objectifs 2020. Pour l'année en cours, il vise une croissance du chiffre d'affaires autour de 3% en données comparables et une marge opérationnelle courante supérieure à 15%.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.