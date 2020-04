Danone : croissance de 1,7% du CA au 1er trimestre

21/04/2020 | 08:11

Danone affiche un chiffre d'affaires de 6.242 millions d'euros pour les trois premiers mois de 2020, en hausse de +1,7% en données publiées et de +3,7% en données comparables, intégrant des effets de stockage en mars en Europe et en Amérique du Nord.



Les incertitudes liées à la crise sanitaire le conduisent à retirer ses objectifs pour l'année 2020 en matière de croissance du BNPA courant, de croissance du chiffre d'affaires en données comparables et de marge opérationnelle courante.



Le groupe agroalimentaire déclare toutefois 'rester confiant dans son ambition d'atteindre ses objectifs 2030, en matière d'accélération de la croissance du chiffre d'affaires, de maximisation d'efficacité et d'allocation disciplinée du capital'.



