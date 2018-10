Danone : hausse de 1,4% du CA en comparable au 3e trimestre

17/10/2018 | 08:44

Danone affiche un chiffre d'affaires de 6,2 milliards d'euros au titre du troisième trimestre, en baisse de 4,4% en données publiées mais en hausse de 1,4% en comparable, un gain de 3,3% en valeur, faisant plus que compenser une baisse des volumes de 1,9%.



En excluant le Maroc où le groupe agroalimentaire continue à faire face aux conséquences d'un mouvement de boycott, les ventes s'inscrivent en croissance de 2,2% en données comparables au troisième trimestre et de 3,8% sur les neufs derniers mois.



'Nous avons les fondamentaux en place pour garder le cap dans l'environnement actuel de volatilité des marchés émergents et d'effets devises défavorables', affirme le PDG Emmanuel Faber qui confirme par conséquent son objectif annuel.



