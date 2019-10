Danone : le titre chute, un analyste n'est plus à l'achat

18/10/2019 | 12:57

Le titre chute de -8% après l'annonce d'une baisse de ses prévisions. Danone a déclaré en effet viser désormais, pour 2019, une croissance du chiffre d'affaires entre 2,5% et 3% en données comparables (contre précédemment autour de 3%) et une marge opérationnelle courante supérieure à 15% (objectif inchangé).



Suite à ce sales warning, Oddo abaisse sa recommandation sur le titre à Neutre au lieu d'Achat avec un objectif de cours de 88 E.



Le groupe agroalimentaire a annoncé au titre du troisième trimestre 2019, un chiffre d'affaires de 6,4 milliards d'euros, en hausse de 3,7% en données publiées et de 3% en données comparables. Le consensus était de 3,8% et la prévision d'Oddo était de 4,2%.



Oddo souligne que la Nutrition Spécialisée est encore meilleure que prévu mais les chiffres sur les activités waters et Dairy sont bien inférieurs.



