Danone : marges en hausse, prévisions confirmées

27/07/2018 | 09:25

La croissance des ventes de Danone est demeurée dynamique au 1er semestre 2018, et le groupe est de plus parvenu à améliorer sa rentabilité opérationnelle courante et sa génération de cash. Les objectifs ont enfin été confirmés. L'action gagne environ 2% ce matin à la Bourse de Paris.



La première moitié de l'exercice 2018 du géant agroalimentaire français s'est terminée sur un CA de 12,5 milliards d'euros, soit + 2,4% en données publiées. En données comparables 'New Danone', le taux atteint 4% sur le semestre, ce qui traduit un léger ralentissement entre le T1 (+ 4,9%) et le T2 (+ 3,3%). La direction évoque une 'croissance des ventes dans tous les pôles et volumes positifs au global, hors Maroc' (où le groupe souffre d'un mouvement de boycott), et cite la Nutrition spécialisée, les Eaux, et retour à la croissance pour EDP Noram comme catalyseurs.



Le résultat opérationnel courant progresse plus vite (+ 7,9% à 1,8 milliard) et porte la marge de 14,07 à 14,27%, soit + 20 points de base en données publiées, et + 51 points à données comparables. Le bénéfice net part du groupe prend enfin 23,5% à 1,2 milliard, soit + 8,2% à données courantes à 1,1 milliard (1,76 euro par action).



Le cash flow libre prend 20% à 1,1 milliard également.



Enfin, Danone a confirmé ses objectifs, ce qui comprend en 2018 'une croissance à deux chiffres du bénéfice net par action courant à taux de change constant pour 2018', hors Yakult.







