Communiqué de presse – Paris, le 5 mai 2020

Danone ouvre une nouvelle phase pour ses Produits laitiers

et d’origine végétale en Amérique du Nord

Trois ans après l'acquisition de WhiteWave, le pôle Produits laitiers et d’origine végétale (EDP) de Danone entre dans une nouvelle phase de croissance et de création de valeur.

Depuis l'acquisition de WhiteWave, l’organisation globale en charge de l’activité EDP a mené avec succès son intégration au cours des trois dernières années. Durant cette période, elle a établi une structure opérationnelle commune solide et a défini une stratégie innovante, s’appuyant sur une vision croisée des catégories produits laitiers et produits d’origine végétale, adaptée à la hausse de la demande des consommateurs flexitariens. Par ailleurs, elle a renforcé l’innovation au sein du pôle et le plan de synergies de 300 millions de dollars en année pleine, qui était au cœur de l’acquisition de WhiteWave, a été réalisé.

L’activité EDP en Amérique du Nord est le premier marché de Danone ; c’est aussi la plus grande B CorpTM au monde. Danone la transforme aujourd’hui afin d’en consolider les fondations pour aborder un nouveau chapitre de croissance en phase avec les réalités d’un marché en évolution rapide.

Pour y parvenir, Danone annonce deux évolutions dans l’organisation du pôle EDP. D’abord, EDP Amérique du Nord sera représenté au Comité Exécutif de Danone, avec des priorités locales renforcées, une autonomie reconnue et la nomination d’un nouveau dirigeant. Ensuite, Danone annonce la création d’une Unité d'Accélération des Produits d’origine végétale, qui s’appuiera sur l’expertise du pôle EDP dans ce domaine pour développer de nouvelles opportunités pour l’ensemble du portefeuille de l’entreprise, notamment dans des régions en dehors de l’Amérique du Nord.

Par conséquent, Shane Grant rejoint Danone en tant que Directeur Général de Danone North America, à compter du 11 mai 2020, pour diriger l’activité EDP sur ce marché. Il rapportera à Emmanuel Faber, Président-Directeur Général, et sera membre du Comité Exécutif. Avant de rejoindre Danone, Shane Grant a passé près de 20 ans chez The Coca-Cola Company, où il a occupé différents rôles dans les fonctions marketing, commerciale et de direction générale, notamment en tant que Directeur Général de Glacéau et Président de Coca-Cola Canada, avant d'être nommé Président de l'activité boissons non gazeuses de Coca-Cola pour l’Amérique du Nord en janvier 2019.

Francisco Camacho prend la direction de l’Unité d’Accélération des Produits d’origine végétale, qui a l'ambition de faire passer les ventes de ces produits de près de 2 milliards d'euros en 2019 à environ 5 milliards d'euros d'ici 2025 à l’échelle mondiale. Il exercera cette fonction en plus de son rôle à la tête des activités Produits laitiers et d’origine végétale en Europe, en Amérique latine, dans la zone CEI et la zone Aspame1, en tant que Directeur Général, Produits laitiers et d’origine végétale International.



L'Unité d'Accélération des Produits d’origine végétale se renforcera dans de nouvelles catégories telles que le café, déploiera l’expertise végétale de l’entreprise en dehors du portefeuille EDP, comme par exemple dans les aliments pour bébés ou pour un vieillissement en bonne santé, et elle permettra à un plus grand nombre de marques de proposer des gammes végétales. Francisco Camacho continuera de conduire l’agenda de croissance rentable d’EDP International, fort du redressement accompli sous sa direction en Europe.

Emmanuel Faber, Président-Directeur Général de Danone, a déclaré : « Je remercie les équipes globales et nord-américaines du pôle Produits laitiers et d’origine végétale (EDP) pour la réussite de l’intégration de WhiteWave aux Etats-Unis et au Canada ces trois dernières années.

Forts d’une accélération graduelle de la croissance et de la réalisation de notre objectif de $300m de synergies, nous sommes convaincus qu’il s’agit du bon moment pour que Danone North America débute une nouvelle phase de son développement et contribue pleinement, en tant que plus grande entreprise certifiée B Corp au monde, à l’agenda de création de valeur durable de Danone, en déployant un cadre d'actions répondant à notre vision ‘One Planet. One Health’.

Je remercie sincèrement Francisco Camacho et l’équipe EDP pour avoir mis en place et dirigé avec succès la phase d’intégration qui s’achève, et suis ravi d’accueillir Shane Grant à la tête de Danone North America et au Comité Exécutif de Danone. Je suis également convaincu que le renforcement de nos priorités à l'échelle régionale sera un atout majeur dans la définition et la mise en œuvre de nos stratégies au plus près des politiques et des réalités locales, alors même que nos principaux pays entrent dans une longue phase de redressement suite à la pandémie du Covid-19.

J’aimerais enfin saisir cette occasion pour, de nouveau, exprimer ma profonde reconnaissance à l’équipe dirigeante et aux salariés de Danone North America, et plus largement aux équipes EDP et à tous les salariés de Danone à travers le monde, pour leur engagement et leur mobilisation afin de permettre, malgré la difficulté des circonstances actuelles, la continuité du travail de nos marques au service de nos clients, consommateurs et patients »

A propos de Danone (www.danone.com)

Avec pour mission d'apporter la santé par l'alimentation au plus grand nombre, Danone est l'un des leaders mondiaux dans le secteur alimentaire et se développe sur des catégories de produits tournées vers la santé et en forte croissance, à travers ses 3 métiers : les Produits Laitiers et d'Origine Végétale, les Eaux et la Nutrition Spécialisée. Danone vise à inspirer des habitudes alimentaires et de consommation plus saines et plus durables, en ligne avec sa vision ‘One Planet. One Health’, qui reflète la conviction que la santé des hommes et celle de la planète sont étroitement liées. Pour accélérer la révolution de l’alimentation et créer de la valeur durable et rentable sur le long terme pour toutes ses parties prenantes, Danone a défini neuf Objectifs 2030, alignés sur les Objectifs de développement durable définis par les Nations Unies pour 2030. Danone s'engage à agir de manière efficace, responsable et inclusive, comme en témoigne son ambition de devenir l'une des premières multinationales certifiées B CorpTM.

Présente dans plus de 120 pays et comptant plus de 100 000 salariés, Danone a réalisé un chiffre d'affaires de 25,3 milliards d'euros en 2019. Le portefeuille de Danone est constitué de marques internationales (notamment Actimel, Activia, Alpro, Aptamil, Danette, Danio, Danonino, evian, Nutricia, Nutrilon, Volvic) ainsi que de marques locales et régionales fortes (comme AQUA, Blédina, Bonafont, Cow & Gate, Horizon, Mizone, Oikos, Prostokvashino, Silk, Vega).

Pionnier dans la lutte contre le changement climatique, Danone est déterminée à placer le climat encore plus au cœur de son modèle de croissance, associant ainsi la puissance de ses marques à l’action de tous ceux qui se battent pour la protection du climat et de la nature. Danone est l'une des six entreprises au monde à avoir obtenu la note "triple A" du CDP en reconnaissance de ses efforts environnementaux pour lutter contre le changement climatique, combattre la déforestation et protéger les cycles de l'eau.

Cotée sur Euronext Paris et sur le marché OTCQX via un programme d'ADR (American Depositary Receipt), Danone est classée dans les principaux indices de développement durable : le Dow Jones Sustainability Index, Vigeo Eiris, Sustainalytics, l'Ethibel Sustainability index, MSCI Global Sustainability, MSCI Global SRI indexes, FTSE4Good et Bloomberg Gender Equality Index.







1 Aspame : Asie, Pacifique, Moyen-Orient





Pièce jointe