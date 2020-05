Danone recrute un dirigeant de Coca-Cola pour sa branche nord-américaine

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Danone a annoncé mardi la nomination d'un nouveau dirigeant à la tête de ses activités nord-américaines et a présenté ses ambitions en matière de produits d'origine végétale.

Le groupe agro-alimentaire a nommé Shane Grant comme directeur général et vice-président exécutif de Danone Amérique du Nord à compter du 11 mai. Il intégrera le comité exécutif du groupe et aura la charge de la principale activité de Danone, centrée sur les produits laitiers et d'origine végétale en Amérique du Nord.

Shane Grant est actuellement président de la branche boissons non pétillantes de Coca-Cola en Amérique du Nord.

Danone a précisé vouloir faire passer son chiffre d'affaires mondial dans les produits d'origine végétale à environ 5 milliards d'euros en 2025, contre 2 milliards d'euros en 2019.

-Thomas Varela, Agefi-Dow Jones, et Cristina Roca, Dow Jones Newswires; +331 41 27 47 99; tvarela@agefi.fr ed: ECH

Agefi-Dow Jones The financial newswire