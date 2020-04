Danone : retire ses objectifs 2020 malgré une croissance soutenue au premier trimestre

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe d'agroalimentaire Danone a retiré mardi ses objectifs financiers pour l'exercice 2020, du fait des incertitudes liées à la pandémie de coronavirus, après avoir pourtant enregistré une croissance supérieure aux attentes des analystes et des dirigeants au premier trimestre.

"Compte tenu de la dimension mondiale de l'épidémie de Covid-19, et des incertitudes liées à sa gravité, à sa durée et à la multitude de ses impacts, à la hausse et à la baisse, à travers ses différents marchés, Danone n'est pas en mesure d'évaluer précisément son impact sur sa performance financière en 2020", a indiqué le groupe dans un communiqué.

Pour l'exercice en cours, Danone tablait auparavant sur une croissance de ses ventes comprise entre 2% et 4% en données comparables, sur une marge opérationnelle supérieure à 15% et sur une croissance du bénéfice net par action récurrent d'environ 5%. Le groupe reste toutefois confiant dans sa capacité à atteindre ses objectifs 2030, en matière d'accélération de la croissance du chiffre d'affaires, de maximisation d'efficacité et d'allocation disciplinée du capital.

"Compte tenu des effets immédiats et significatifs de changements dans la demande, nos ventes trimestrielles ont enregistré une croissance de 3,7% en données comparables, supérieure à nos attentes, avec des phénomènes de stockage en Europe et en Amérique du Nord en mars qui ont compensé la baisse de l'activité en Chine, et une bonne performance de certaines de nos catégories qui a permis de contrebalancer la baisse d'activité sur d'autres", a déclaré le PDG de Danone, Emmanuel Faber, cité dans le communiqué.

Sur les trois premiers mois de 2020, le spécialiste français des produits laitiers a vu son chiffre d'affaires atteindre 6,24 milliards d'euros, en hausse de 1,7% en données publiées et de 3,7% en données comparables par rapport à la même période de 2019.

D'après le consensus établi par Factset, les analystes tablaient en moyenne sur un chiffre d'affaires de 6,15 milliards d'euros au premier trimestre, soit une croissance organique de 0,9%.

Le chiffre d'affaires des produits laitiers et d'origine végétale à l'international et en Amérique du nord, désormais rassemblés au sein d'une seule division, a crû de 1,7% en données publiées et de 4,6% en données comparables, à 3,36 milliards d'euros. Cette activité a bénéficié du triple effet d'une faible exposition aux canaux de restauration hors domicile, d'une augmentation de la prise de repas à domicile en mars et de comportements de stockage en Europe et Amérique du Nord, a indiqué Danone.

Le groupe a connu une amélioration de 6,6% en données publiées et une croissance organique de 7,9% du chiffre d'affaires de sa branche de nutrition spécialisée, qui regroupe nutrition infantile et médicale, à 1,95 milliard d'euros. La nutrition infantile a également été soutenue par les effets de stockage, notamment dans la seconde partie du trimestre, avec une contribution de toutes les zones géographiques, a expliqué Danone.

La division eaux du groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 928 millions d'euros, en repli de 7,4% en données publiées et de 6,8% en données comparables. En Chine, les ventes de ce pôle ont accusé une baisse de l'ordre de 40%, compte tenu de l'impact du Covid-19 sur la demande pour la consommation nomade et sur la chaîne de distribution.

Début avril, Danone a indiqué reporter l'assemblée générale mixte initialement convoquée le 28 avril, "compte tenu du contexte exceptionnel lié à l'épidémie de Covid-19 qui a conduit le gouvernement français à prendre des mesures de confinement strictes". La mise en paiement du dividende au titre de l'exercice 2019 est également repoussée. "Le conseil d'administration annoncera ultérieurement les nouvelles dispositions pour l'assemblée générale, qui se tiendra en tout état de cause avant le 30 juin 2020", précisait alors Danone.

-Dimitri Delmond, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 31; ddelmond@agefi.fr ed: VLV

COMMUNIQUES FINANCIERS DE DANONE:

http://m.danone.com/pour-vous/investisseurs/

Agefi-Dow Jones The financial newswire