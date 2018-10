Danone vise 100% d'emballages recyclables, réutilisables ou compostables d'ici 2025

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe agroalimentaire Danone s'est engagé jeudi à ce que "tous ses emballages soient conçus pour être 100% recyclables, réutilisables ou compostables d'ici 2025".

"En outre, l'entreprise développera de façon ciblée de nouveaux modèles de distribution et de consommation et des emballages réutilisables, et agira pour éliminer les emballages plastiques problématiques ou superflus", a indiqué l'industriel dans un communiqué.

En parallèle, Danone développera l'utilisation de matériaux biosourcés renouvelables. Il s'est pour cela associé à Nestlé, PepsiCo et Origin Materials afin de proposer à l'échelle commerciale la première bouteille fabriquée à partir de 75% de PET biosourcé d'ici 2021, dans le but d'atteindre un taux de 100% d'ici 2025.

"Nous pensons que le moment est venu d'accélérer la transition vers l'économie circulaire, d'assumer notre responsabilité et de collaborer avec d'autres acteurs pour changer de paradigme et trouver des solutions qui permettront d'enrayer le problème de la pollution plastique", a commenté Emmanuel Faber, le PDG de Danone.

