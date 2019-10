Danone : vise toujours une rentabilité supérieure à 15% en 2019, mais avec moins de CA

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe d'agroalimentaire Danone a légèrement abaissé vendredi son objectif de chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'exercice 2019, malgré l'annonce d'une croissance de 3,7% de ses revenus au troisième trimestre en données publiées et de 3% en données comparables.

Danone vise désormais une croissance annuelle de son chiffre d'affaires comprise entre 2,5% et 3% en données comparables, contre une hausse attendue "autour de 3%" auparavant. Le groupe a néanmoins confirmé son objectif d'une marge opérationnelle courante supérieure à 15% pour 2019, après 14,45% en 2018.

"Dans un environnement d'incertitudes géopolitiques croissantes depuis le début de l'année, Danone reste vigilant", a indiqué le groupe dans un communiqué. Pour cette année, Danone s'attend notamment à une poursuite de l'inflation des coûts, avec une hausse comprise entre 5% et 10% des coûts de matières premières et d'emballage. "Nos objectifs pour 2020 sont intégralement confirmés", a précisé la directrice générale en charge des finances, Cécile Cabanis, lors d'une conférence téléphonique. Pour 2020, Danone vise une marge opérationnelle courante supérieure à 16%, ainsi qu'un ratio dette nette-Ebitda inférieur à 3.

Sur la période de juillet à septembre, le spécialiste français des produits laitiers a vu son chiffre d'affaires atteindre 6,42 milliards d'euros, en amélioration de 3,7% en données publiées et de 3% en données comparables par rapport au troisième trimestre 2018.

D'après le consensus établi par FactSet, les analystes tablaient en moyenne sur un chiffre d'affaires de 6,42 milliards d'euros au troisième trimestre. Mercredi, Bernstein indiquait s'attendre à ce que Danone annonce une hausse de 3,9% de son chiffre d'affaires à données comparables au titre du trimestre écoulé.

Sur la période, les ventes de produits laitiers et d'origine végétale à l'international et en Amérique du Nord, désormais rassemblés dans une seule division, ont progressé de 0,8% en données publiées et de 0,7% en données comparables, à 3,24 milliards d'euros. "L'Amérique du Nord et la zone CEI font face à des conditions de marché difficiles tandis que la dynamique est restée bonne dans les autres régions", a indiqué Danone dans un communiqué.

Le groupe a connu une hausse de 11,4% en données publiées et de 9,8% en données comparables du chiffre d'affaires de sa branche de nutrition spécialisée, qui regroupe nutrition infantile et médicale, à 1,92 milliard d'euros. Cette performance a été permise par "un effet mix pays et mix produit positifs résultant d'innovations à forte valeur", selon Danone.

La division eaux du groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 1,26 milliard d'euros, en hausse de 0,7% en données publiées, mais en repli de 0,9% en données comparables, du fait d'une dynamique moins favorable en Europe, pénalisée par une base de comparaison "exceptionnellement élevée".

-Dimitri Delmond, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 31; ddelmond@agefi.fr ed: LBO

