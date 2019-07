S1 2019 : Exécution réussie : poursuite de la croissance rentable

Chiffre d'affaires du deuxième trimestre et du premier semestre 2019

En million d'euros T2 T2 Variation Variation Variation Variation Variation Variation données données S1 2018 S1 2019 données données Excepté % 2018 2019 volumes volumes publiées comparables publiées comparables PAR POLE EDP 3 257 3 283 +0,8% +2,2% -1,2% 6 554 6 600 +0,7% +1,2% -2,5% Nutrition Spécialisée 1 831 1 866 +1,9% +3,2% -1,3% 3 644 3 696 +1,4% +1,8% -1,1% Eaux 1 325 1 346 +1,6% +2,1% -0,4% 2 301 2 352 +2,2% +2,8% +0,2% PAR ZONE Europe & Noram1 3 453 3 471 +0,5% +1,1% -0,7% 6 764 6 851 +1,3% +0,1% -1,5% Reste du Monde 2 961 3 025 +2,2% +4,2% -1,5% 5 735 5 797 +1,1% +3,6% -1,3% TOTAL 6 414 6 496 +1,3% +2,5% -1,0% 12 498 12 648 +1,2% +1,7% -1,6%

1Amérique du Nord (Noram) : Etats-Unis et Canada

Au deuxième trimestre 2019, le chiffre d'affaires consolidé s'est établi à 6,5 milliards d'euros, en hausse de +2,5% en données comparables. Les ventes ont augmenté de +3,5% en valeur, avec une amélioration continue du prix de vente au kg. Les volumes sont en léger retrait de -1,0%. La croissance de tous les pôles a été supérieure à 2% en données comparables. En données publiées, le chiffre d'affaires est en hausse de +1,3%, incluant un effet de périmètre négatif (-1,4%) principalement lié à la déconsolidation depuis le 1er avril d'Earthbound Farm, cédé en avril 2019, un effet de change légèrement négatif (-0,1%) et une contribution de l'Argentine à hauteur de +0,3%.

PRODUITS LAITIERS ET D'ORIGINE VEGETALE (EDP)

Le pôle Produits Laitiers et d'Origine Végétale (EDP) a affiché une croissance des ventes de +2,2% au deuxième trimestre en données comparables, incluant une progression de +3,4% en valeur et une baisse de -1,2% des volumes. Cette performance a été tirée par la stabilisation des ventes au niveau mondial des produits laitiers et la poursuite de la forte croissance des ventes des produits d'origine végétale. Toutes les régions ont été en croissance au deuxième trimestre.

L'Europe a enregistré au deuxième trimestre une croissance des ventes légèrement positive, avec une bonne performance en Europe du Sud, où l'activité en France et en Espagne s'est stabilisée pour la première fois depuis 7 ans. Alpro a continué à afficher une croissance à deux chiffres, avec une contribution à la fois de ses marchés historiques et des nouveaux marchés. La croissance en Amérique du nord a été modérée, reflétant une croissance solide des produits d'origine végétale tirée par les boissons à base d'amandes et les catégories adjacentes; une forte croissance des Coffee creamers (crèmes pour le café) soutenue par le dynamisme de la demande et des gains de parts de marché sur le segment des cafés prêts-à-boire ; et des ventes de yaourts stables, pénalisées aux Etats-Unis par l'activité promotionnelle des concurrents, notamment sur le segment des yaourts grecs. Dans la zone CEI, l'activité a ralenti, les principaux segments ayant été pénalisés par un environnement de marché moins favorable, alors que la performance des desserts et produits destinés aux enfants est restée soutenue. En Amérique latine, le Brésil a continué à croître et le Mexique a affiché une croissance solide, bénéficiant d'une pénétration des produits d'origine végétale en hausse. Le Maroc a enregistré une croissance des ventes d'environ 10%, Centrale Danone regagnant progressivement des parts de marché et retrouvant sa position de leader grâce à son engagement auprès des consommateurs et à l'adaptation de son offre.

