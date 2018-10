Jordan Dufee Analyste Nouveau test d'une zone support Stratégie du 16/10/2018 | 08:44 achat En cours

Cours d'entrée : 64.5€ | Objectif : 69€ | Stop : 62.5€ | Potentiel : 6.98% La valeur Danone revient à proximité d'une zone de soutien correspondant à la borne basse d'un trading range. Le timing apparaît pertinent pour revenir à l'achat.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 69 €. Envoyer par e-mail :

Points forts Le titre évolue à proximité de son support long terme en données hebdomadaires, situé à 62.87 EUR, offrant ainsi un bon timing d'intervention.

La proximité du support moyen terme des 62.87 EUR offre un bon timing pour l'achat du titre.

Le groupe dégage d'importantes marges et présente ainsi une rentabilité très forte.

La visibilité sur les activités du groupe à venir est excellente. Les analystes couvrant le dossier ont des avis très proches concernant les revenus futurs de l'entreprise. Cette faible dispersion des estimations permet de confirmer la bonne prédictibilité du chiffre d'affaires de l'exercice en cours ainsi que du suivant.

Les analystes sont positifs sur le titre. Le consensus moyen recommande l'achat ou la surpondération de la valeur.

Points faibles Le groupe fait partie des entreprises dont les perspectives de croissance apparaissent les plus faibles d'après les estimations d'analystes.

Le groupe présente un endettement relativement élevé rapporté à son EBITDA.

Les perspectives d'évolution du chiffre d'affaires pour les années à venir ont été revues à la baisse au cours des quatre derniers mois.

