Danone : Morgan Stanley reste à 'surpondérer'

18/10/2018 | 15:10

Morgan Stanley réitère son conseil 'surpondérer' et son objectif de cours de 79 euros sur Danone, jugeant que la réaction du cours de Bourse de -3-4% aux chiffres de troisième trimestre du groupe agroalimentaire est 'exagérée'.



'La faiblesse est liée à des inquiétudes autour du ralentissement de la nutrition en Chine qui est dû à une base de comparaison élevée et au déstockage dans le canal indirect', explique l'intermédiaire financier.



Il ajoute que sa thèse 'surpondérer' se fonde sur un redressement dans l'activité EDP (produits laitiers et végétaux, 53% des ventes) 'que ces résultats confirment après l'amélioration séquentielle à la fois pour EDP International et EDP NORAM/Whitewave'.



