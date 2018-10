Danone : UBS reste à l'achat après les trimestriels

17/10/2018 | 15:39

Le titre dévisse de -4% à la Bourse de Paris suite à l'annonce d'une croissance organique de seulement 1,4% sur le 3ème trimestre 2018.



' Les performances du troisième trimestre en organique sont légèrement meilleures et les prévisions ont été confirmées ' indique UBS qui maintient son conseil à l'achat sur la valeur.



' La division produit laitiers et d'origine végétale (ADP) s'est améliorée de manière séquentielle et l'International Monetary Fund (IMF) chinois n'a pas été aussi mauvais qu'on le craignait ' rajoute UBS.



Rappelons que Danone a réalisé un chiffre d'affaires de 6,2 milliards d'euros au titre du troisième trimestre, en baisse de 4,4% en données publiées mais en hausse de 1,4% en comparable, un gain de 3,3% en valeur, faisant plus que compenser une baisse des volumes de 1,9%.



En excluant le Maroc où le groupe agroalimentaire continue à faire face aux conséquences d'un mouvement de boycott, les ventes s'inscrivent en croissance de 2,2% en données comparables au troisième trimestre et de 3,8% sur les neufs derniers mois.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.