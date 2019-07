Avis d'analystes du jour : LVMH, Kering, Danone, L'Oréal, Nestlé, Argen-X, Wartsila...

HSBC a repris le suivi de plusieurs valeurs du secteur des biens de consommation en Europe, notamment les dossiers L'Oréal, Danone et Nestlé. Chez Jefferies et chez Goldman Sachs, on ajuste la mire dans le luxe. Baird recommande pour la première fois la biotech belge Argen-X et KBW s'empare des dossiers Ferratum, PayPoint et Hypoport.