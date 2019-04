Danske Bank: nouvelle action de groupe internationale en vue

Paris (awp/afp) - Un consortium de cabinets d'avocats prépare actuellement une action de groupe, intégrant des investisseurs institutionnels internationaux, en vue de déposer une requête auprès de la justice danoise cet été dans le dossier Danske Bank, a annoncé mercredi un cabinet américain d'avocats.

A partir de février 2018, la première banque danoise a été mise en cause pour des transactions suspectes réalisées via sa filiale estonienne pour un montant total de plus de 200 milliards d'euros.

Cette "alliance internationale" d'avocats spécialistes des litiges collectifs est composée de deux cabinets américains, un allemand, un néerlandais et d'un cabinet danois qui portera l'action de groupe devant le tribunal de Copenhague au cours du deuxième trimestre, a détaillé le cabinet américain Pomerantz LLP devant la presse française.

Elle représente pour le moment une dizaine d'investisseurs internationaux, a déclaré Jeremy Lieberman, directeur associé de Pomerantz LLP.

"L'idée est de réussir à recouvrer la somme la plus importante pour les investisseurs" institutionnels ayant subi un préjudice financier à la suite du dévoilement du scandale de blanchiment d'argent au sein de Danske Bank, a-t-il précisé.

Selon l'avocat, cette perte potentielle s'élève actuellement à 16 milliards d'euros, un montant calculé sur la dévalorisation du titre en Bourse.

L'établissement danois est sous le coup de plusieurs enquêtes judiciaires et a fait l'objet d'une inculpation préliminaire par le parquet financier de Copenhague, fin novembre.

Cette annonce d'action de groupe vient s'ajouter à la plainte déposée mi-mars devant le tribunal de Copenhague par un autre cabinet américain, Grant & Eisenhofer, au nom de 169 plaignants - des fonds de pension publics, des agences gouvernementales et des gestionnaires de fonds- implantés dans 19 pays.

"Les coûts de cette procédure sont supportés par les cabinets d'avocats", a mentionné M. Lieberman, précisant qu'ils s'élèveraient à plusieurs millions d'euros investis sur une longue période.

Toutefois, 25% du montant total des indemnités obtenues pour les plaignants ira aux différents cabinets, selon l'avocat dont la firme s'est fait connaître en décrochant 3 milliards de dollars d'indemnités pour des investisseurs de Petrobras, lésées par la vaste affaire de corruption "Lavage Express".

afp/rp