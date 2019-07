Danske Bank : plombé par un avertissement sur résultats

09/07/2019 | 15:32

Danske Bank perd 3,1% sur l'OMX au lendemain d'un avertissement sur résultats pour 2019 lancé par l'établissement, qui n'attend plus qu'un résultat net entre 13 et 15 milliards de couronnes danoises, contre 14 à 16 milliards en fourchette cible précédente.



'Nous nous attendons maintenant à ce que la dynamique de revenus généralement plus faible se poursuive', explique le directeur financier Christian Baltzer, pointant aussi des coûts plus élevés de conformité et de lutte anti-blanchiment.



Sur son deuxième trimestre, à titre préliminaire, Danske Bank revendique un bénéfice net d'environ quatre milliards de couronnes et des revenus de l'ordre de 11,5 milliards (0,54 et 1,54 milliard d'euros respectivement).



