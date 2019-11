Dassault Aviation : Après l'accumulation, l'accélération haussière ? 14/11/2019 | 09:54 achat conditionné En attente

Cours d'entrée : 1290€ | Objectif : 1400€ | Stop : 1240€ | Seuil d'invalidation : 1190€ | Potentiel : 8.53% Après l'accumulation, l'accélération. Le timing apparaît pertinent pour se positionner sur le titre Dassault Aviation et anticiper une extraction par le haut du trading range.

On pourra se positionner à l'achat en cas de franchissement des 1290 € pour viser les 1400 €. Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

La société présente une situation fondamentale intéressante dans une optique d'investissement à court terme.

Points forts La situation financière de la société apparaît excellente, ce qui lui confère une importante capacité d'investissement.

Historiquement, le groupe publie des chiffres d'activité supérieurs aux attentes.

La société bénéficie de niveaux de valorisation attractifs avec un ratio VE/CA relativement faible comparé aux autres sociétés cotées dans le monde.

Les analystes affichent un optimisme patent concernant les perspectives de chiffre d'affaires et ont récemment revu à la hausse leurs estimations en termes d'évolution de l'activité.

Sur l'année écoulée, les analystes ont régulièrement revu à la hausse leurs estimations de chiffre d'affaires de la société.

La progression des révisions de bénéfice par action apparaît très positive au cours des derniers mois. Les analystes anticipent désormais une meilleure rentabilité que précédemment.

Les analystes sont positifs sur le titre. Le consensus moyen recommande l'achat ou la surpondération de la valeur.

L'objectif de cours moyen des analystes suivant la valeur est relativement éloigné et suppose un potentiel d'appréciation important.

Sous-secteur Fabrication d'avions commerciaux Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. DASSAULT AVIATION 4.30% 11 544 BOEING COMPANY (THE) 12.52% 204 012 AIRBUS SE 61.39% 115 923 TEXTRON 0.91% 10 557 AVICOPTER PLC 16.73% 3 659 AVIC ELECTROMECHANICAL SYST.. --.--% 3 290 EMBRAER S.A. -20.76% 3 059 AVICHINA INDUSTRY & TECHNOL.. -26.19% 2 855

Données financières (EUR) CA 2019 6 987 M EBIT 2019 603 M Résultat net 2019 655 M Trésorerie 2019 4 617 M Rendement 2019 1,78% PER 2019 16,0x PER 2020 15,8x VE / CA2019 0,84x VE / CA2020 1,02x Capitalisation 10 491 M Prochain événement sur DASSAULT AVIATION 27/02/20 Année 2019 Publication de résultats Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 11 Objectif de cours Moyen 1 627,45 € Dernier Cours de Cloture 1 262,00 € Ecart / Objectif Haut 54,2% Ecart / Objectif Moyen 29,0% Ecart / Objectif Bas 5,39% Dirigeants Nom Titre Éric Trappier Chairman & Chief Executive Officer Loïk Segalen Chief Operating Officer Denis Dassé Chief Financial Officer Jean Sass EVP-Information Technology & Chief Digital Officer Henri Proglio Independent Non-Executive Director