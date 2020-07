Dassault Aviation : Berenberg relève sa cible

10/07/2020 | 13:50

Berenberg réaffirme son conseil 'achat' sur Dassault Aviation avec un objectif de cours relevé de 900 à 1000 euros, malgré une réduction de taille de ses estimations à court terme pour le constructeur aéronautique, ses prévisions à moyen terme étant moins affectées.



Citant notamment une 'forte position de trésorerie nette lui fournissant d'amples sécurité et liquidité', le broker continue de voir le titre comme 'une valeur-refuge relative à forte valeur', en dépit de l'exposition modeste des jets d'affaires.



