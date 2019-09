Dassault Aviation : Oddo confirme son opinion

05/09/2019 | 12:49

Oddo estime que le résultat opérationnel ressort largement au-delà de ses attentes à 250 ME (+125%) pour des ventes de 3 058 ME en progression de 79%, soit une marge de 8,2% (+168 pb).



Suite à cette publication Oddo confirme conseil à l'achat et son objectif de cours de 1 720 E.



' Mais l'écart s'explique essentiellement par la reconnaissance du CA du contrat de développement de l'ATL2 (c0.4 MdEe) dès le S1 alors que nous l'anticipions uniquement au S2 ainsi que par la livraison de 10 Rafale au Qatar vs 8 anticipés ' explique le bureau d'analyses.



Oddo indique que cet excellent semestre reflète plutôt un écoulement plus rapide des livraisons que ce qu'il espérait.



' Nous tablons sur un résultat opérationnel ajusté de 563 ME en 2019 après incorporation de 530 ME de R&D pour ensuite reculer à 545 ME en raison d'une nouvelle hausse de R&D (+20 ME). Le ROP remonterait à 597 ME en 2021 avec l'amorce d'une phase de recul de la R&D (-20 ME) et d'une hausse des livraisons de Rafale anticipées à 23 appareils ' rajoute le bureau d'études.



