Dassault Aviation : Oddo relève sa recommandation

21/11/2018 | 11:56

Oddo relève sa recommandation de Neutre à Achat sur la valeur. Les différentes méthodes de valorisation aboutissent à un objectif de cours inchangé à 1 800 E.



' Alors que Dassault Aviation bénéficie de la reprise du marché du jet d'affaires, nous estimons que le marché ne valorise pas cette activité, voire lui donne une valeur négative ' indique Oddo dans son étude du jour.



Le bureau d'analyses s'attend à une progression du marché de 5% par an (livraisons) à 7% par an (en valeur), une reprise confirmée par les équipementiers du secteur.



Il vise une croissance de 8% par an des livraisons et de 10% en valeur sur les dix prochaines années pour Falcon, et ce malgré un ' lead time ' relativement conséquent de 2.5/3 ans.



' La Défense toujours bien orientée et le dollar plus fort sont également des facteurs de soutien ' indique également Oddo.



Le bureau d'études s'attend à un EBIT de 552 ME en 2020 et 526 ME en 2021 (baisse du chiffre d'affaires Rafale export) après 348 ME en 2017.



