Contrat Rafale en Inde : mise au point de Dassault Aviation

Saint-Cloud, le 10 octobre 2018 - La société Dassault Aviation a vendu à l'Inde 36 Rafale dans le cadre d'un accord de Gouvernement à Gouvernement signé en septembre 2016. Conformément aux règles en vigueur en Inde (Defence Procurement Procedure), et comme il est fréquent dans ce type de vente, Dassault Aviation s'est engagé à réaliser des offsets (investissements compensatoires) à hauteur de 50 % de la valeur du marché.

Pour réaliser une partie de ces offsets, Dassault Aviation a décidé de créer une Joint Venture avec le Groupe Reliance qu'il a librement choisi. Cette JV Dassault Reliance Aerospace Ltd (DRAL) a été créée le 10 février 2017.

Des partenariats ont également été signés avec d'autres entreprises indiennes telles que BTSL, DEFSYS, Kinetic, Mahindra, Maini, SAMTEL,… Des négociations sont en cours avec une centaine d'autres partenaires potentiels.

Conformément à la loi, lors d'un Comité Central d'Entreprise le 11 mai 2017, Loïk Segalen, directeur général délégué, a informé les partenaires sociaux de ces obligations d'offsets et de la stratégie décidée par Dassault Aviation pour les remplir.

L'usine DRAL de Nagpur, dont la première pierre a été posée le 27 octobre 2017, va produire des pièces de Falcon 2000 et, dans un second temps, de Rafale.

Une première équipe de managers indiens a été initiée à nos méthodes de production dans l'usine Dassault Aviation de Biarritz pendant six mois. Les premiers compagnons indiens ont également reçu, en France, une formation intensive à nos process de fabrication.

Les premières pièces Falcon 2000 seront produites fin 2018.

