DASSAULT AVIATION : hausse des prises de commandes de Falcon en 2018

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Dassault Aviation a fait part de ses prises de commandes et livraisons au titre de l’année 2018. S’agissant des prises de commandes, le groupe indique que 42 Falcon ont été commandés en 2018. Ce chiffre comprend l’annulation des derniers Falcon 5X. A titre de comparaison, en 2017, 38 Falcon avaient été commandés. De plus, 12 Rafale ont été commandés l’année dernière suite à l’entrée en vigueur de l’option exercée par le Qatar dont le premier acompte a été reçu au premier semestre 2018.Concernant les livraisons, 41 Falcon neufs ont été livrés en 2018, en ligne avec les prévisions de Dassault Aviation. Pour mémoire, 49 Falcon avaient été livrés en 2017. De plus, 12 Rafale (9 Export et 3 France) ont été livrés en 2018, conformément à la prévision du groupe, contre 9 Rafale (8 Export et 1 France) en 2017. Par ailleurs, 2 Rafale Marine rétrofités au standard F3 ont été livrés à la France en 2018.Enfin, Dassault Aviation précise qu'au 31 décembre 2018, le carnet de commandes inclut 101 Rafale (73 Export et 28 France) et 53 Falcon (ne comprenant plus aucun Falcon 5X), contre 101 Rafale (70 Export et 31 France) et 52 Falcon (incluant des Falcon 5X) au 31 décembre 2017.