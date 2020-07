DASSAULT AVIATION : livrera moins de Falcon que prévu cette année

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le ciel est orageux pour Dassault Aviation en Bourse, où le titre recule de 4,29% à 793 euros. La faute à la pandémie de Covid-19 qui a fortement pénalisé le constructeur aéronautique au premier semestre et l’a conduit à revoir à la baisse ses prévisions annuelles. Entre janvier et juin 2020, Dassault Aviation a publié un résultat net ajusté de 87 millions d'euros, contre 286 millions d'euros lors du premier semestre 2019.De son côté, le résultat opérationnel ajusté ressort à 55 millions d'euros, contre 250 millions un an plus tôt. Il en découle une marge opérationnelle ajustée de 2,1%, contre 8,2% lors du premier semestre 2019.Pour sa part, le chiffre d'affaires consolidé ajusté s'établit à 2,64 milliards d'euros au premier semestre 2020, contre 3,06 milliards d'euros un an plus tôt.En parallèle, les prises de commandes s'inscrivent à 984 millions d'euros, contre 2,9 milliards d'euros lors du premier semestre 2019.La crise sanitaire a entrainé le décalage des livraisons pour le Falcon. Elle a également éloigné les perspectives de nouveaux contrats Rafale Export.C'est dans ce contexte incertain que Dassault Aviation a communiqué de nouveaux objectifs annuels. Les anciens avaient été suspendus début avril.Dassault Aviation table désormais sur la livraison de 30 Falcon, contre 40 attendus auparavant. En parallèle, le groupe a confirmé qu'il souhaitait livrer 13 Rafale et anticipait un chiffre d'affaires en retrait. Toutefois, malgré la crise, le groupe entend bien respecter le calendrier du Falcon 6X dont l'entrée en service est prévue pour 2022.