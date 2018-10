DASSAULT AVIATION : réplique à Mediapart sur le contrat Rafale en Inde

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Dassault Aviation a, dans un communiqué, fait une mise au point à propos du contrat Rafale en Inde. Le constructeur aéronautique rappelle lui avoir vendu 36 Rafale dans le cadre d'un accord de gouvernement à gouvernement signé en septembre 2016. Conformément aux règles en vigueur en Inde (Defence Procurement Procedure), et comme il est fréquent dans ce type de vente, Dassault Aviation s'est engagé à réaliser des offsets (investissements compensatoires) à hauteur de 50 % de la valeur du marché.Pour réaliser une partie de ces offsets, Dassault Aviation a décidé de créer une Joint Venture avec le Groupe Reliance qu'il a librement choisi. Cette JV Dassault Reliance Aerospace Ltd (DRAL) a été créée le 10 février 2017.Des partenariats ont également été signés avec d'autres entreprises indiennes telles que BTSL, DEFSYS, Kinetic, Mahindra, Maini, SAMTEL,... Des négociations sont en cours avec une centaine d'autres partenaires potentiels.Le constructeur aéronautique précise que l'usine DRAL de Nagpur, dont la première pierre a été posée le 27 octobre 2017, va produire des pièces de Falcon 2000 et, dans un second temps, de Rafale. Les premières pièces Falcon 2000 seront produites fin 2018.Le groupe réagit à un article de Mediapart selon lequel, " l'usine ultra-moderne prévue par la joint-venture de Dassault avec son associé indien Reliance se résume à un bâtiment aux allures d'entrepôt ".Un document obtenu par le média montrerait par ailleurs que Dassault considérait cette alliance comme une " contrepartie ", " impérative et obligatoire ", pour remporter le contrat.