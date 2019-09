DASSAULT AVIATION : survole la place parisienne grâce à ses résultats semestriels

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Dassault Aviation prend de la hauteur aujourd’hui sur la place de Paris, où il s’envole de 8,01% à 1 430 euros, après avoir publié des résultats supérieurs aux attentes lors de son premier semestre 2019. Cela a permis au constructeur aéronautique de confirmer ses objectifs annuels, notamment un chiffre d’affaires « en forte hausse », et d’adopter un ton plus optimiste pour l'avenir.Dans le détail, Dassault Aviation a publié un résultat net ajusté de 286 millions d'euros sur les six premiers mois de l'année 2019, contre 186 millions d'euros un an plus tôt. De son côté, le résultat opérationnel ajusté ressort à 250 millions d'euros, contre 111 millions. Il en découle une marge opérationnelle ajustée de 8,2 %, contre 6,5 %.Quant à lui, le chiffre d'affaires consolidé ajusté s'établit à 3,058 milliards d'euros au premier semestre 2019 contre 1,709 milliard un an plus tôt.Enfin, les prises de commandes du premier semestre 2019 s'établissent à 2,9 milliards d'euros contre 2,807 milliards lors du premier semestre 2018.Compte tenu de ces performances, Dassault Aviation a confirmé ses objectifs annuels. Ainsi, le groupe vise toujours la livraison de 45 Falcon, de 26 Rafale (dont les premiers Rafale indiens) et un chiffre d'affaires " en forte hausse ".Pour Oddo BHF, cet excellent semestre reflète un écoulement plus rapide des livraisons que ce qu'il prévoyait. Le changement de ton sur la reprise du marché de l'aviation d'affaires est clair, explique le bureau d'études, même si l'environnement actuel ne plaide pas vraiment pour une vision euphorique.A défaut d'amorcer une révision haussière des estimations, les résultats semestriels et les prises de commandes laissent désormais penser que les attentes du consensus peuvent être considérées comme un plancher, ajoute l'analyste.In fine, Oddo BHF a réitéré sa recommandation d'Achat sur le titre Dassault Aviation, ainsi que son objectif de cours de 1 720 euros.